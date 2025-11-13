CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
12 Bingölspor'dan açıklama

12 Bingölspor'dan açıklama

15 oyuncusu PFDK'ya sevk edilen 12 Bingölspor, bazı futbolcuların amatörde bahis oynadığını, profesyonelken kendi maçlarına ya da kulüple ilgili karşılaşmalara bahis yaptığına dair bulgu olmadığını duyurdu. Açıklamada, "Yapılan detaylı inceleme ve doğrulamalar neticesinde; 15 futbolcumuzun hiçbirinin kendi maçlarına veya sonucu etkileyebilecek herhangi bir karşılaşmaya bahis yapmadığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 06:50
12 Bingölspor'dan açıklama
15 oyuncusu PFDK'ya sevk edilen 12 Bingölspor, bazı futbolcuların amatörde bahis oynadığını, profesyonelken kendi maçlarına ya da kulüple ilgili karşılaşmalara bahis yaptığına dair bulgu olmadığını duyurdu. Açıklamada, "Yapılan detaylı inceleme ve doğrulamalar neticesinde; 15 futbolcumuzun hiçbirinin kendi maçlarına veya sonucu etkileyebilecek herhangi bir karşılaşmaya bahis yapmadığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
