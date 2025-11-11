8 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile 6 hakemin de arasında bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı. İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyonda yakalanan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 19 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Başkan Özkaya, Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı'nın arasında olduğu 8 şüpheli tutuklandı. Hakimlik, şüpheliler Cihad Buyurgan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş ve Yasin Şen'in arasında olduğu 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

ÖMER ÇELİK'TEN TFF'YE KUTLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bahis soruşturması ile ilgili açıklama yaptı. Bahis skandalı konusunda titiz bir çalışma yapıldığını ifade eden Çelik, "Bahis meselesi gerçekten can sıkıcı. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Hepimizin hayatında futbolun önemli yeri var. Futbol hayatımıza renk katan en büyük etkinliklerden biri. Konu yargıya intikal etmiştir. Başsavcılık titizlikle üzerine gidecektir. Zaman zaman duyduğumuz şeyler toplumsal hayata kasteden pisliklerdir. TFF yönetimi cesur ve ahlaki duruş sergilemiştir ve onları tebrik ediyoruz. Biz de futbolseverler olarak en küçük ayrıntısına kadar en küçük süreci takip edeceğiz" şeklinde konuştu.