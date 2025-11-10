CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. hafta maçında Türkiye ile Bulgaristan karşı karşıya gelecek. Vincenzo Montella yönetiminde 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan A Milli Futbol Takımı, 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Bulgaristan'da oynanan maçı 6-1 kazanmayı bilen kırmızı-beyazlılar, Bursa'da oynanacak maçta da aynı performansı göstermeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise "Türkiye-Bulgaristan maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 10:16 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 10:16
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu heyecanında gözler 5. hafta karşılaşmasına çevriliyor. A Milli Futbol Takımı, Bursa'da Bulgaristan'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 kez sahadan galip ayrılan ay-yıldızlılar, gruptan çıkma yolunda hata yapmadan devam etmek istiyor. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 6-1 gibi farklı bir skorla kazanarak rakibine üstünlük kuran milliler, bu kez iç sahada da aynı tempoyu yakalayıp 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Öte yandan, "Türkiye-Bulgaristan maçı canlı izle" aramalarını da giderek artırıyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. haftasında oynanacak Türkiye-Bulgaristan maçı 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Bulgaristan maçı EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan A Milli Takım, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 2. sırada yer alıyor. İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan'ın da yer aldığı grupta puan durumu şöyle:

İspanya - 12 puan

Türkiye - 9 puan

Gürcistan - 3 puan

Bulgaristan - 0 puan

A MİLLİ TAKIM KADROSU

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçlarına çıkmaya hazırlanan A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu. Vincenzo Montella yönetiminde Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak Türkiye'nin kadrosu şu şekillde:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta Saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı

İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında oynanacak İspanya-Türkiye maçı 18 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak.

