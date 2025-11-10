Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu heyecanında gözler 5. hafta karşılaşmasına çevriliyor. A Milli Futbol Takımı, Bursa'da Bulgaristan'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 kez sahadan galip ayrılan ay-yıldızlılar, gruptan çıkma yolunda hata yapmadan devam etmek istiyor. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 6-1 gibi farklı bir skorla kazanarak rakibine üstünlük kuran milliler, bu kez iç sahada da aynı tempoyu yakalayıp 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Öte yandan, "Türkiye-Bulgaristan maçı canlı izle" aramalarını da giderek artırıyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?