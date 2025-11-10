Ferdi Kadıoğlu İngiltere'de maçın oyuncusu seçildi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, önemli bir başarıya imza attı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 14:37
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Birghton'ın Cyrstal Palace'a karşı oynadığı mücadelede maçın oyuncusu seçildi. Premier Lig'in 11. haftasında karşılaşan iki ekip, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

26 yaşındaki sol bek oyuncusu, maçta 6/10 ikili mücadele, 2 top kapma ve %83 pas isabetiyle oynadı.

