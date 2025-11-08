CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Ittihad - Al Ahli maçı saat kaçta, hangi kanalda? Al Ittihad-Al Ahli maçı CANLI izle!

Al Ittihad - Al Ahli maçı saat kaçta, hangi kanalda? Al Ittihad-Al Ahli maçı CANLI izle!

8 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak olan Suudi Arabistan Pro Lig karşılaşmasında Al Ittihad ile Al Ahli'nin mücadelesi merak ediliyor. Birçok kişi, Al Ittihad - Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte, Al Ittihad-Al Ahli maçı canlı izleme linki!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 16:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Al Ittihad - Al Ahli maçı saat kaçta, hangi kanalda? Al Ittihad-Al Ahli maçı CANLI izle!

Al Ittihad-Al Ahli maçını takip etmek için tıklayınız.

8 Kasım 2025 Cumartesi günü Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan dolu bir mücadele ekranlara geliyor. Al Ittihad ile Al Ahli, ligdeki kritik puan hesapları için karşı karşıya geliyor. Futbolseverler "Al Ittihad - Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Al Ittihad - Al Ahli maçı saat kaçta, hangi kanalda? Al Ittihad - Al Ahli maçı izleme linki var mı, nasıl izlenir?

AL ITTIHAD-AL AHLI MAÇI HANGİ GÜN?

Al Ittihad-Al Ahli maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

AL ITTIHAD-AL AHLI MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Ittihad-Al Ahli maçı, saat 20:30 başlayacak. Al-Ittihad FC-Al-Ahli Saudi FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

AL ITTIHAD-AL AHLI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Al Ittihad ve Al Ahli'nin karşı karşıya geleceği Suudi Arabistan Pro Lig maçı, Jeddah'da, Prince Abdullah al-Faisal Stadyumu'nda oynanacak.

AL ITTIHAD-AL AHLI MAÇI S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ASpor CANLI YAYIN

Fatih Tekke'den sakatlık açıklaması!
REKLAM - D&R
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Başkan Erdoğan'dan Bakü'de zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı
Özbek'ten flaş Messi açıklaması!
F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor 3 puanı 3 golle aldı! Sivasspor 3 puanı 3 golle aldı! 16:13
G.Saray derbide Beşiktaş'ı farklı geçti! G.Saray derbide Beşiktaş'ı farklı geçti! 16:10
Özbek'ten flaş Messi açıklaması! Özbek'ten flaş Messi açıklaması! 16:05
Hoffenheim Leipzig maçı canlı yayın bilgileri! Hoffenheim Leipzig maçı canlı yayın bilgileri! 16:04
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 16:02
Monchengladbach-Köln maçı yayın bilgileri! Monchengladbach-Köln maçı yayın bilgileri! 15:46
Daha Eski
Lookman'dan flaş hamle! G.Saray taraftarını heyecanlandırdı Lookman'dan flaş hamle! G.Saray taraftarını heyecanlandırdı 15:41
Dursun Özbek'ten NBA Europe açıklaması Dursun Özbek'ten NBA Europe açıklaması 15:23
Hamburg - Dortmund maçı yayın bilgileri! Hamburg - Dortmund maçı yayın bilgileri! 15:17
"2022'den itibaren üç ana başlıkta hedef koyduk" "2022'den itibaren üç ana başlıkta hedef koyduk" 15:14
F.Bahçe Kayseri maçına hazır! F.Bahçe Kayseri maçına hazır! 15:05
Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir? Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir? 15:04