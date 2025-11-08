Al Ittihad - Al Ahli maçı saat kaçta, hangi kanalda? Al Ittihad-Al Ahli maçı CANLI izle!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

8 Kasım 2025 Cumartesi günü Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan dolu bir mücadele ekranlara geliyor. Al Ittihad ile Al Ahli, ligdeki kritik puan hesapları için karşı karşıya geliyor. Futbolseverler "Al Ittihad - Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Al Ittihad - Al Ahli maçı saat kaçta, hangi kanalda? Al Ittihad - Al Ahli maçı izleme linki var mı, nasıl izlenir?

AL ITTIHAD-AL AHLI MAÇI HANGİ GÜN?

Al Ittihad-Al Ahli maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

AL ITTIHAD-AL AHLI MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Ittihad-Al Ahli maçı, saat 20:30 başlayacak. Al-Ittihad FC-Al-Ahli Saudi FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

AL ITTIHAD-AL AHLI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Al Ittihad ve Al Ahli'nin karşı karşıya geleceği Suudi Arabistan Pro Lig maçı, Jeddah'da, Prince Abdullah al-Faisal Stadyumu'nda oynanacak.

AL ITTIHAD-AL AHLI MAÇI S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.