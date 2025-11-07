CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Fateh - Al Taawon maçı canlı | Hangi kanalda? Suudi Arabistan

Al Fateh - Al Taawon maçı canlı | Hangi kanalda? Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Fateh, 8. hafta maçında Al Taawon ile kozlarını paylaşacak. İlk 7 haftada sadece Al Ettifaq'a karşı elde ettiği tek galibiyetle 15. sıraya yerleşen ev sahibi ekip, düşme hattı sınırından kurtulmak için rakibi karşısında sürpriz arayacak. Al Taawon ise ilk hafta aldığı mağlubiyetin ardından 6 maçlık galibiyet serisine devam ederek zirvede yer alan Al Nassr'ı takibi sürdürmenin peşinde. Peki Al Fateh - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 13:22
Al Fateh - Al Taawon maçı canlı | Hangi kanalda? Suudi Arabistan

Al Fateh - Al Taawon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Al Fateh, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 8. haftasında, Al Taawon'u konuk ediyor. 7 haftada tek galibiyet, 2 beraberlik alarak 4 puanla 15. sıraya oturan Al Fateh, taraftar desteğini de arkasına alarak 2. galibiyeti için sahaya çıkacak. Al Taawon ise elde ettiği 6 maçlık galibiyet serisini sürdürme peşinde. Zirvenin dibine yerleşen konuk ekip, şampiyonluk yolunda Al Nassr'ın hata yapmasını beklerken puan kaybını göze alamayacak kadar ilerledi. İşte Al Fateh - Al Taawon maçının detayları ve yayın bilgileri...

Al Fateh - Al Taawon MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Fateh - Al Taawon maçı, 7 Kasım Cuma günü, Türkiye saati ile 17.35'te start alacak.

Al Fateh - Al Taawon MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Fateh - Al Taawon karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

