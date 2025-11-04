CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Muslera'dan Boca Juniors maçının ardından yaylım ateşi! "Sinir bozucu bir durum"

Arjantin Ligi Clausura'da Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera'nın formasını giydiği Estudiantes, Boca Juniors'a sahasında mağlup oldu. Maçın ardından Muslera'nın hakem kararlarına gösterdiği tepki gündem oldu. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 12:11
Arjantin Premier Ligi Clausura'nın 14. haftasında Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Muslera'nın formasını giydiği Estudiantes, Boca Juniors'ı sahasında ağırladı. Konuk ekip mücadeleden 2-1 galip ayrılırken Estudiantes'te Gabriel Neves mücadelenin 88. dakikasında kırmızı kart gördü. Maç sonu konuşan Fernando Muslera, hakemin kararlarına tepki gösterdi. Muslera,

"VAR varken maçın hakem hatalarıyla belirlenmesine sinir oluyorum."

"Gabi'nin gördüğü kırmızı kart gibi durumlar ki ondan önce Thiago'ya faul vardı. İnsanın canını sıkıyor. Penaltı ya da son pozisyon bir yana, bu tür şeyler sinir bozucu. Bugün hakemlerin VAR'ı var, destek alabilecekleri 200 kamera var, oturup bekleyebiliyorlar. Adil olmak gerekiyor."

İfadelerini kullandı.

