FIFA'dan İran'da statlara kadın taraftarların alınmasına övgü

Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran Hazfi Kupası'nda Nassaji Mazandaran ile Shahid Ghandi Yazd arasında 1 Kasım'da Meşhed'deki İmam Rıza Stadı'nda oynanan maçta kadınların ve kızların katılımını öğrenmekten büyük memnuniyet duydum. Bu, geçen aralık ayında İsfahan'daki Nakş-ı Cihan Stadı'nda oynanan ve 45 bin kadın ve kız çocuğunun katıldığı İran 1. Lig maçının ve 2023'te 3 bin kadın ve kız çocuğunun statta bulunduğu Tahran derbisinin ardından umut verici bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Futbolu daha küresel ve erişilebilir kılmak istediklerini belirten Infantino, şunları söyledi:

"FIFA'nın vizyonu, futbolu dünyanın her yerindeki herkes için erişilebilir ve ulaşılabilir kılmaktır. Çünkü oyunumuz, onu deneyimlemek isteyen herkese aittir. Futbolu daha da küresel hale getirmek için dünya genelindeki ilgili makamlarla diyaloğumuzu ve çabalarımızı sürdürürken, bu gelişmelerin olumlu yönde devam etmesini umuyorum."

Bu arada İran; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı.