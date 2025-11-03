CANLI SKOR ANA SAYFA
Cristiano Ronaldo'dan Messi sorusuna yanıt: Alçakgönüllü olmayacağım

Cristiano Ronaldo'dan Messi sorusuna yanıt: Alçakgönüllü olmayacağım

Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Piers Morgan'ın programında kendisine yöneltilen "Messi mi, sen mi?" sorusuna verdiği yanıt ile gündem oldu. İşte dünyaca ünlü yıldız oyuncunun o açıklamaları... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 18:45
Cristiano Ronaldo'dan Messi sorusuna yanıt: Alçakgönüllü olmayacağım

Al Nassr forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, gazeteci Piers Morgan'ın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portekizli oyuncu, kendisine yöneltilen sorulara net yanıtlar vererek hem Lionel Messi hem de eski takım arkadaşı Wayne Rooney hakkında konuştu.

Cristiano Ronaldo'dan Messi sorusuna yanıt: Alçakgönüllü olmayacağım

Messi ile kıyaslanması hakkında konuşan Ronaldo, "Messi'nin benden daha iyi olduğu görüşüne katılmıyorum. Bu konuda alçakgönüllü olmayacağım." ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu, kariyerinde gösterdiği istikrar ve başarıların kendisi adına en büyük kanıt olduğunu belirtti.

Cristiano Ronaldo'dan Messi sorusuna yanıt: Alçakgönüllü olmayacağım

Rooney ile aralarındaki soğukluğun nedeni de programda gündeme geldi. İngiliz futbol adamı Wayne Rooney'nin daha önce yaptığı açıklamalarda "Messi, Ronaldo'dan daha iyi" dediğini hatırlatan Piers Morgan'a yanıt veren Ronaldo, "Benim için problem yok." dedi.

Cristiano Ronaldo'dan Messi sorusuna yanıt: Alçakgönüllü olmayacağım

Son olarak mali durumu hakkında çıkan haberleri de değerlendiren Ronaldo, "Bu doğru değil, uzun yıllar önce milyarder olmuştum zaten." sözleriyle iddiaları yanıtladı. Tecrübeli futbolcunun bu açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

