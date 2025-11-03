Cristiano Ronaldo'dan Messi sorusuna yanıt: Alçakgönüllü olmayacağım

Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Piers Morgan'ın programında kendisine yöneltilen "Messi mi, sen mi?" sorusuna verdiği yanıt ile gündem oldu. İşte dünyaca ünlü yıldız oyuncunun o açıklamaları... | Son dakika spor haberleri
Al Nassr forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, gazeteci Piers Morgan'ın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portekizli oyuncu, kendisine yöneltilen sorulara net yanıtlar vererek hem Lionel Messi hem de eski takım arkadaşı Wayne Rooney hakkında konuştu.
Messi ile kıyaslanması hakkında konuşan Ronaldo, "Messi'nin benden daha iyi olduğu görüşüne katılmıyorum. Bu konuda alçakgönüllü olmayacağım." ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu, kariyerinde gösterdiği istikrar ve başarıların kendisi adına en büyük kanıt olduğunu belirtti.
Rooney ile aralarındaki soğukluğun nedeni de programda gündeme geldi. İngiliz futbol adamı Wayne Rooney'nin daha önce yaptığı açıklamalarda "Messi, Ronaldo'dan daha iyi" dediğini hatırlatan Piers Morgan'a yanıt veren Ronaldo, "Benim için problem yok." dedi.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Son olarak mali durumu hakkında çıkan haberleri de değerlendiren Ronaldo, "Bu doğru değil, uzun yıllar önce milyarder olmuştum zaten." sözleriyle iddiaları yanıtladı. Tecrübeli futbolcunun bu açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.