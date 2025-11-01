CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Genoa'da Patrick Vieira dönemi sona erdi

Genoa'da Patrick Vieira dönemi sona erdi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Genoa, teknik direktör Patrick Vieira ile yollarını ayırdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 13:44
Genoa'da Patrick Vieira dönemi sona erdi

"Patrick Vieira'nın artık A takım teknik direktörü olmadığı" başlığıyla yapılan kulüp açıklamasında, "A Takım teknik direktörlüğü geçici olarak Roberto Murgita'ya, yardımcılığı ise Domenico Criscito'ya emanet edildi." denildi.

Geçen yıl kasım ayında İtalyan ekibinin başına geçen 49 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerine 2013'te Manchester City'nin genç takımında başladı.

Vieira, sırasıyla New York City, Nice, Crystal Palace ve Strasbourg'da görev yapmıştı.

Genoa, Serie A'da yaptığı 9 maçta 3 beraberlik ve 6 yenilgi sonunda 3 puanla son sırada yer alıyor.

