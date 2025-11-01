BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 Kasım Cumartesi | Hafta sonu derbi heyecanı! Bugün kimin maçı var?

Hafta sonu derbi heyecanı ile başlıyor. Süper Lig'de Galatasaray, evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Ligin en çekişmeli mücadelelerden biri olacak karşılaşmada kazanılacak 3 puan, zirve yarışında tüm dengeleri değiştirecek. Süper Lig'in bir diğer maçı ise Göztepe-Gençlerbirliği arasında oynanacak. İzmir-Ankara derbisinde Gençlerbirliği küme hattından uzaklaşmak, İzmir temsilcisi ise adını ilk 5'e yazdırmak için mücadele edecek. 1. Lig, Premier, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da da nefes kesici mücadeleler, futbolseverler için ekrana taşınacak. İşte günün en önemli karşılaşmaları...
Trendyol Süper Lig
17:00 Göztepe - Gençlerbirliği (beIN SPORTS 2)
20:00 Galatasaray - Trabzonspor (beIN SPORTS 1)
Trendyol 1. Lig
13:30 Keçiörengücü - Sarıyer (TRT Spor)
16:00 Ümraniyespor - Sivasspor (TRT Spor)
19:00 Serik Spor - Adana Demirspor (TRT Spor)
İngiltere Premier Lig
18:00 Brighton & Hove Albion - Leeds United (beIN Connect)
18:00 Crystal Palace - Brentford (beIN Connect)
18:00 Fulham - Wolverhampton (beIN Connect)
18:00 Nottingham Forest - Manchester United (beIN Sports MAX 2)
18:00 Burnley - Arsenal (beIN Sports 3)
20:30 Tottenham - Chelsea (beIN Sports 3)
23:00 Liverpool - Aston Villa (beIN Sports 3)
İspanya La Liga
16:00 Villarreal - Rayo Vallecano (S Sport, S Sport Plus)
18:15 Atletico Madrid - Sevilla (S Sport, S Sport Plus)
20:30 Real Sociedad - Athletic Bilbao (S Sport, S Sport Plus)
23:00 Real Madrid - Valencia (S Sport, S Sport Plus)
İtalya Serie A
17:00 Udinese - Atalanta (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Sport 1)
20:00 Napoli - Como (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Sport 1)
22:45 Cremonese - Juventus (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Sport 1)
Fransa Ligue 1
19:00 PSG - Nice (beIN Sports 4)
21:00 Monaco - Paris FC (beIN Sports 4)
23:05 Auxerre - Marsilya (beIN Sports 4)
Almanya Bundesliga
17:30 St. Pauli - Mönchengladbach (S Sport Plus)
17:30 Union Berlin - Freiburg (S Sport Plus)
17:30 RB Leipzig - Stuttgart (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)
17:30 Heidenheim - Eintracht Frankfurt (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)
17:30 Mainz 05 - Werder Bremen
20:30 Bayern Münih - Bayer Leverkusen (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)
Suudi Arabistan Pro Lig
16:30 Al Taawon - Al-Qadsiah
17:35 Al Khaleej - Al Ittihad-Jeddah
20:30 Al Nassr - Al Fayha (S Sport Plus)