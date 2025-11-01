CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 Kasım Cumartesi | Hafta sonu derbi heyecanı! Bugün kimin maçı var?

Futbol dolu hafta sonunda sporseverleri derbi heyecanı bekliyor. 1 Kasım Cumartesi günü 1. Lig, Bundesliga, Premier Lig, Serie A ve Ligue 1'de oynanacak çok sayıda karşılaşma var. Ancak güne damgasını vuran asıl maç, Süper Lig'in 1.'si ve 2.'si arasında oynanacak derbi olacak. Galatasaray ile Trabzonpor, bugün RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışı tüm liglerde tam gaz devam ederken 1 Kasım Cumartesi günü maç listesini haberimizde sizler için derledik. İşte bugünkü maçlar listesi ve yayın kanalları...

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 07:46
Hafta sonu derbi heyecanı ile başlıyor. Süper Lig'de Galatasaray, evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Ligin en çekişmeli mücadelelerden biri olacak karşılaşmada kazanılacak 3 puan, zirve yarışında tüm dengeleri değiştirecek. Süper Lig'in bir diğer maçı ise Göztepe-Gençlerbirliği arasında oynanacak. İzmir-Ankara derbisinde Gençlerbirliği küme hattından uzaklaşmak, İzmir temsilcisi ise adını ilk 5'e yazdırmak için mücadele edecek. 1. Lig, Premier, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da da nefes kesici mücadeleler, futbolseverler için ekrana taşınacak. İşte günün en önemli karşılaşmaları...

Trendyol Süper Lig

17:00 Göztepe - Gençlerbirliği (beIN SPORTS 2)

20:00 Galatasaray - Trabzonspor (beIN SPORTS 1)

Trendyol 1. Lig

13:30 Keçiörengücü - Sarıyer (TRT Spor)

16:00 Ümraniyespor - Sivasspor (TRT Spor)

19:00 Serik Spor - Adana Demirspor (TRT Spor)

İngiltere Premier Lig

18:00 Brighton & Hove Albion - Leeds United (beIN Connect)

18:00 Crystal Palace - Brentford (beIN Connect)

18:00 Fulham - Wolverhampton (beIN Connect)

18:00 Nottingham Forest - Manchester United (beIN Sports MAX 2)

18:00 Burnley - Arsenal (beIN Sports 3)

20:30 Tottenham - Chelsea (beIN Sports 3)

23:00 Liverpool - Aston Villa (beIN Sports 3)

İspanya La Liga

16:00 Villarreal - Rayo Vallecano (S Sport, S Sport Plus)

18:15 Atletico Madrid - Sevilla (S Sport, S Sport Plus)

20:30 Real Sociedad - Athletic Bilbao (S Sport, S Sport Plus)

23:00 Real Madrid - Valencia (S Sport, S Sport Plus)

İtalya Serie A

17:00 Udinese - Atalanta (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Sport 1)

20:00 Napoli - Como (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Sport 1)

22:45 Cremonese - Juventus (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Sport 1)

Fransa Ligue 1

19:00 PSG - Nice (beIN Sports 4)

21:00 Monaco - Paris FC (beIN Sports 4)

23:05 Auxerre - Marsilya (beIN Sports 4)

Almanya Bundesliga

17:30 St. Pauli - Mönchengladbach (S Sport Plus)

17:30 Union Berlin - Freiburg (S Sport Plus)

17:30 RB Leipzig - Stuttgart (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

17:30 Heidenheim - Eintracht Frankfurt (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)

17:30 Mainz 05 - Werder Bremen

20:30 Bayern Münih - Bayer Leverkusen (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

Suudi Arabistan Pro Lig

16:30 Al Taawon - Al-Qadsiah

17:35 Al Khaleej - Al Ittihad-Jeddah

20:30 Al Nassr - Al Fayha (S Sport Plus)

