BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 Kasım Cumartesi | Hafta sonu derbi heyecanı! Bugün kimin maçı var?

Hafta sonu derbi heyecanı ile başlıyor. Süper Lig'de Galatasaray, evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Ligin en çekişmeli mücadelelerden biri olacak karşılaşmada kazanılacak 3 puan, zirve yarışında tüm dengeleri değiştirecek. Süper Lig'in bir diğer maçı ise Göztepe-Gençlerbirliği arasında oynanacak. İzmir-Ankara derbisinde Gençlerbirliği küme hattından uzaklaşmak, İzmir temsilcisi ise adını ilk 5'e yazdırmak için mücadele edecek. 1. Lig, Premier, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da da nefes kesici mücadeleler, futbolseverler için ekrana taşınacak. İşte günün en önemli karşılaşmaları...

Trendyol Süper Lig

17:00 Göztepe - Gençlerbirliği (beIN SPORTS 2)

20:00 Galatasaray - Trabzonspor (beIN SPORTS 1)

Trendyol 1. Lig

13:30 Keçiörengücü - Sarıyer (TRT Spor)

16:00 Ümraniyespor - Sivasspor (TRT Spor)

19:00 Serik Spor - Adana Demirspor (TRT Spor)

İngiltere Premier Lig

18:00 Brighton & Hove Albion - Leeds United (beIN Connect)

18:00 Crystal Palace - Brentford (beIN Connect)

18:00 Fulham - Wolverhampton (beIN Connect)

18:00 Nottingham Forest - Manchester United (beIN Sports MAX 2)

18:00 Burnley - Arsenal (beIN Sports 3)

20:30 Tottenham - Chelsea (beIN Sports 3)

23:00 Liverpool - Aston Villa (beIN Sports 3)

İspanya La Liga

16:00 Villarreal - Rayo Vallecano (S Sport, S Sport Plus)

18:15 Atletico Madrid - Sevilla (S Sport, S Sport Plus)

20:30 Real Sociedad - Athletic Bilbao (S Sport, S Sport Plus)

23:00 Real Madrid - Valencia (S Sport, S Sport Plus)

İtalya Serie A

17:00 Udinese - Atalanta (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Sport 1)

20:00 Napoli - Como (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Sport 1)

22:45 Cremonese - Juventus (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Sport 1)

Fransa Ligue 1

19:00 PSG - Nice (beIN Sports 4)

21:00 Monaco - Paris FC (beIN Sports 4)

23:05 Auxerre - Marsilya (beIN Sports 4)

Almanya Bundesliga

17:30 St. Pauli - Mönchengladbach (S Sport Plus)

17:30 Union Berlin - Freiburg (S Sport Plus)

17:30 RB Leipzig - Stuttgart (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

17:30 Heidenheim - Eintracht Frankfurt (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)

17:30 Mainz 05 - Werder Bremen

20:30 Bayern Münih - Bayer Leverkusen (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

Suudi Arabistan Pro Lig

16:30 Al Taawon - Al-Qadsiah

17:35 Al Khaleej - Al Ittihad-Jeddah

20:30 Al Nassr - Al Fayha (S Sport Plus)