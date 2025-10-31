İbrahim Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu bahis oynadı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 3 bin 700 futbolcunun bahis oynadığını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 21:10 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 21:20
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamıştı. Hacıosmanoğlu, bahis oynayan futbolcularla ilgili de bir açıklama yaptı.

CNN Türk'e konuşan Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"NİSANDA KAPSAMLI BİR ARAŞTIRMA YAPILDI"

"Nisan ayında kapsamlı bir araştırma yapıldı. Ankaraspor - Nazilli maçı skoru iki takımın da işine yarıyordu. Arkadaşlarımızla ivedilikle bu işe koyulmasını istedik. İki taraftan da maça bahis oynanmış. Bizim tarafımızdan üst sınırdan ceza verildi. Sonra arkadaşlarıma bu araştırmaya gerçek manada başlayalım dedim. Biz 15 tane hakem bekliyorduk ama bu rakamlar çıkınca üzüldüm tabii."

"45 gün hak mahrumiyeti aldıktan sonra hakemliği bitiyor. Şu anda kesinleşmediği için Tahkim süreci var. Tahkimden kesinleştikten sonra hakem işleri de görevlerine son verecek."

"3 BİN 700 FUTBOLCU İNCELENİYOR"

"Rakamlar ortaya çıkınca gerçekten üzüldüm. Gereği neyse, onu yapacağız. Hakemlerle başladık, şimdi sıra futbolcularda. 3 bin 700 kişi inceleniyor. Bahis hesabı açmak suç değil, oradan maçları takip ediyorlar. Onları kimse zan altında bırakmasın. O hesabı aktif kullanması ve bahis oynaması suç. Kurullarımız gerekli cezayı veriyor zaten."

