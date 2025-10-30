Esenler Erokspor-Ağrı 1970 SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Esenler Erokspor-Ağrı 1970 SK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı İstanbul'da devam ediyor. Esenler Erokspor, sahasında Ağrı 1970 SK'yı ağırlayarak tur için önemli bir mücadele verecek. 1. Lig'de sezona güçlü bir başlangıç yapan sarı-yeşilli ekip, hem ligde hem de kupada hedeflerine emin adımlarla ilerlemek istiyor. Taraftarının desteğini arkasına alan Erokspor, hata yapmadan bir üst tura yükselmeyi amaçlıyor. Doğu Anadolu temsilcisi Ağrı 1970 SK ise deplasmanda sürpriz peşinde. Peki, Esenler Erokspor-Ağrı 1970 SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESENLER EROKSPOR-AĞRI 1970 SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak Esenler Erokspor-Ağrı 1970 SK maçı 30 Ekim Perşembe günü saat 13.00'te başlayacak. Ömer Faruk Gültekin'in yöneteceği karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.