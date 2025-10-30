CANLI SKOR ANA SAYFA
Esenler Erokspor-Ağrı 1970 SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Esenler Erokspor ile Ağrı 1970 SK karşı karşıya gelecek. 1. Lig'de mücadele veren İstanbul ekibi, hem Süper Lig'e çıkma hem de Türkiye Kupası yolculuğunda başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor. Zorlu deplasmanda bir üst tura çıkmayı hedefleyen Ağrı temsilcisi ise etkili bir performans ortaya koymak istiyor. Futbolseverler merakla, "Esenler Erokspor-Ağrı 1970 SK maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Esenler Erokspor-Ağrı 1970 SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 09:28
Esenler Erokspor-Ağrı 1970 SK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı İstanbul'da devam ediyor. Esenler Erokspor, sahasında Ağrı 1970 SK'yı ağırlayarak tur için önemli bir mücadele verecek. 1. Lig'de sezona güçlü bir başlangıç yapan sarı-yeşilli ekip, hem ligde hem de kupada hedeflerine emin adımlarla ilerlemek istiyor. Taraftarının desteğini arkasına alan Erokspor, hata yapmadan bir üst tura yükselmeyi amaçlıyor. Doğu Anadolu temsilcisi Ağrı 1970 SK ise deplasmanda sürpriz peşinde. Peki, Esenler Erokspor-Ağrı 1970 SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESENLER EROKSPOR-AĞRI 1970 SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak Esenler Erokspor-Ağrı 1970 SK maçı 30 Ekim Perşembe günü saat 13.00'te başlayacak. Ömer Faruk Gültekin'in yöneteceği karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

