Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Gelecek 2 maçta...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Deneyimli teknik adam, Victor Osimhen'in kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği Kasımpaşa maçında Mauro Icardi'yi sahaya ilk 11'de çıkarmaya hazırlanıyor.
Süper Lig'de sahada kaldığı her 77 dakikada bir gol atarak bu alanda zirvede yer alan Arjantinli oyuncu, hem Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir hem de ligdeki Kasımpaşa maçlarında sahadaki yerini alacak. 32 yaşındaki Arjantinli yıldız, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 15 Süper Lig maçında 8 kere ağları havalandırdı.
DİĞER