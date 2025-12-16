Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Gelecek 2 maçta...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, sırasıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ve Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'ya karşı mücadele edecek. Teknik direktör Okan Buruk, bu maçlardaki kadro tercihiyle alakalı dikkat çeken bir karar verdi.