Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Gelecek 2 maçta...

Galatasaray'da gündemin sıcak isimlerinden olan ve hakkında çıkan iddialar ile dikkat çeken Mauro Icardi ile ilgili karar verildi. Teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen'in yokluğunda Arjantinli yıldızı ilk 11'de başlatma kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 10:16
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray, sırasıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ve Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'ya karşı mücadele edecek. Teknik direktör Okan Buruk, bu maçlardaki kadro tercihiyle alakalı dikkat çeken bir karar verdi.

Deneyimli teknik adam, Victor Osimhen'in kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği Kasımpaşa maçında Mauro Icardi'yi sahaya ilk 11'de çıkarmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de sahada kaldığı her 77 dakikada bir gol atarak bu alanda zirvede yer alan Arjantinli oyuncu, hem Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir hem de ligdeki Kasımpaşa maçlarında sahadaki yerini alacak. 32 yaşındaki Arjantinli yıldız, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 15 Süper Lig maçında 8 kere ağları havalandırdı.

