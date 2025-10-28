CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Kayserispor – Niğde Belediyesi Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenir? Ziraat Türkiye Kupası maçı CANLI izle!

KayserisporNiğde Belediyesi Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenir? Ziraat Türkiye Kupası maçı CANLI izle!

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur heyecanı tüm Türkiye’de sürüyor! Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, alt lig temsilcisi Niğde Belediyesi Spor ile kozlarını paylaşacak. Taraftarlar, “Kayserispor – Niğde Belediyesi Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte maçın tüm detayları...

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 10:17 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 11:25
Kayserispor – Niğde Belediyesi Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenir? Ziraat Türkiye Kupası maçı CANLI izle!

Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor! Bu turda Süper Lig temsilcisi Kayserispor, evinde TFF 3. Lig ekibi Niğde Belediyesi Spor ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, "Kayserispor – Niğde Belediyesi Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlenebilir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Tek maç eleme formatıyla oynanacak mücadelede galip gelen taraf bir üst tura yükselecek. Peki, Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor maçı nasıl izlenir?

KAYSERİSPOR - NİĞDE BELEDİYESİ SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor – Niğde Belediyesi Spor maçı, Türkiye Kupası kapsamında 28 Ekim 2025 tarihinde oynanacak. Karşılaşma saat 20:30 (TSİ) başlayacak.

KAYSERİSPOR - NİĞDE BELEDİYESİ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor maçı A SPOR ekranlarında canlı yayınlanacak. Bellona Kayserispor-Niğde Belediyesi Spor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

