Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Fatsa Belediyespor – Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası canlı izle bilgileri!

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur heyecanı devam ediyor! Kupada mücadele eden Fatsa Belediyespor ile Van Spor FK, 28 Ekim Salı günü kozlarını paylaşacak. Mücadele, kupa takviminin dikkat çeken maçları arasında yer alıyor. Peki, Fatsa Belediyespor – Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Fatsa Belediyespor - Van Spor FK maçı nasıl izlenir? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 09:20 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 11:24
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur heyecanı hız kesmeden devam ediyor! Kupada mücadele eden Fatsa Belediyespor ile Van Spor FK, 28 Ekim Salı günü kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma, hem iki takımın kupa serüveni hem de alt lig temsilcilerinin mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Futbolseverler, "Fatsa Belediyespor – Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte maç günü, saati, yayın bilgisi ve tüm detaylar…

FATSA BELEDİYESPOR – VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü tur karşılaşmaları başlıyor. Fatsa Belediyespor, kendi sahasında Van Spor FK'yı konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan maç programına göre mücadele 28 Ekim 2025 Salı günü oynanacak. Kupada tek maç eleme sistemiyle oynanan bu turda kazanan takım, adını 4. tura yazdıracak.

FATSA BELEDİYESPOR – VAN SPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatsa Belediyespor-Van Spor FK maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

