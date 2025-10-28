CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Aliağa Futbol A.Ş. ile Serik Spor karşı karşıya gelecek. Turnuvaya devam etmek isteyen iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Aliağa iç saha avantajını kullanıp kazanan taraf olmak isterken, Serik Spor ise kadro kalitesini sahaya yansıtmayı amaçlıyor. Futbolseverler, "Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 08:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Aliağa Futbol A.Ş., sahasında Serik Spor'u konuk edecek. Kupada yoluna devam etmek isteyen her iki ekip de bu kritik karşılaşmada hata yapmadan bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Ev sahibi Aliağa Futbol A.Ş., taraftar desteğini arkasına alarak sahadan galip ayrılmak ve iç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Konuk ekip Serik Spor ise güçlü rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koyup kadro kalitesini sahaya yansıtmayı amaçlıyor. Peki, Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALİAĞA FUTBOL A.Ş.-SERİK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda oynanacak Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor maçı 28 Ekim Salı günü saat 13.30'da başlayacak. Aliağa Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan-REKLAM
Çakar'dan flaş Karaoğlan yorumu! "İyi hakem ama..."
DİĞER
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!
Balıkesir Sındırgı'da yıkılan binalar havadan görüntülendi
Üründül'den Tedesco'ya flaş eleştiri!
F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Üründül'den Tedesco'ya flaş eleştiri! Üründül'den Tedesco'ya flaş eleştiri! 09:18
Çakar'dan flaş Karaoğlan yorumu! "İyi hakem ama..." Çakar'dan flaş Karaoğlan yorumu! "İyi hakem ama..." 09:14
Bugünkü maçlar ne zaman ve hangi kanalda? 28 Ekim Bugünkü maçlar ne zaman ve hangi kanalda? 28 Ekim 08:16
Kepez Spor-Sivasspor maçı detayları! Kepez Spor-Sivasspor maçı detayları! 08:35
"Herkesin aklında 'Mourinho virüsü geri döner mi?' sorusu vardı" "Herkesin aklında 'Mourinho virüsü geri döner mi?' sorusu vardı" 08:42
Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor maçı ne zaman? Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor maçı ne zaman? 08:45
Daha Eski
Maçta kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon Maçta kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon 00:14
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:14
F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı 00:14
Tedesco'dan flaş Beşiktaş sözleri! Tedesco'dan flaş Beşiktaş sözleri! 00:14
Gaziantep'te kazanan F.Bahçe! Gaziantep'te kazanan F.Bahçe! 00:14
Saran: Bunu başından beri söylüyorduk! Saran: Bunu başından beri söylüyorduk! 00:14