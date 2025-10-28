Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Aliağa Futbol A.Ş., sahasında Serik Spor'u konuk edecek. Kupada yoluna devam etmek isteyen her iki ekip de bu kritik karşılaşmada hata yapmadan bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Ev sahibi Aliağa Futbol A.Ş., taraftar desteğini arkasına alarak sahadan galip ayrılmak ve iç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Konuk ekip Serik Spor ise güçlü rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koyup kadro kalitesini sahaya yansıtmayı amaçlıyor. Peki, Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALİAĞA FUTBOL A.Ş.-SERİK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda oynanacak Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor maçı 28 Ekim Salı günü saat 13.30'da başlayacak. Aliağa Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.