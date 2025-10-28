CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
52 Orduspor FK-SMS Grup Sarıyerspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? ZTK 52 Orduspor FK-SMS Grup Sarıyerspor maçı CANLI izle!

52 Orduspor FK-SMS Grup Sarıyerspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? ZTK 52 Orduspor FK-SMS Grup Sarıyerspor maçı CANLI izle!

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde 52 Orduspor FK, kendi evinde SMS Grup Sarıyerspor ile kozlarını paylaşacak. İki ekip de kupada yoluna devam etmek istiyor. Peki, 52 Orduspor FK – SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 09:47 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 11:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
52 Orduspor FK-SMS Grup Sarıyerspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? ZTK 52 Orduspor FK-SMS Grup Sarıyerspor maçı CANLI izle!

Kupada heyecan yeniden başlıyor! Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde 52 Orduspor FK, kendi evinde SMS Grup Sarıyerspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele, Ordu temsilcisinin sahasında, seyircisi önünde gerçekleşecek. İki ekip de kupada yoluna devam etmek istiyor. Peki, 52 Orduspor FK – SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

52 Orduspor FK – SMS Grup Sarıyerspor maçını takip etmek için tıklayınız.

52 ORDUSPOR FK-SMS GRUP SARIYERSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

52 Orduspor FK – SMS Grup Sarıyerspor karşılaşması saat 13.00'te başlayacak.

52 ORDUSPOR FK-SMS GRUP SARIYERSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

52 Orduspor FK-Sarıyer maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

52 ORDUSPOR FK - SMS GRUP SARIYERSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

