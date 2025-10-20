CANLI SKOR ANA SAYFA
Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum!

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Real Madrid maçı öncesi gündem olan açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 16:43
Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçı öncesi UEFA'ya bir röportaj verdi.

Juventus'un büyük bir tarihi var. 10 numaralı formayı giymek senin için ne ifade ediyor?

-İlk başta 'Aman Tanrım, 10 numarayı giyebilecek miyim?' diye düşündüm. Ama sonra buna fazla önem vermedim. Sadece o numarayı giymek, parlamak ve eğlenmek istedim. Dürüst olmak gerekirse, numara oynamaz, sahada futbolcu oynar. Bu yüzden her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak ve yeteneklerimi göstermek istiyorum. Umarım şimdiye kadar iyi gitmiştir ve böyle devam etmek istiyorum.

"KİMSEYE BENZEMİYORUM"

"Avrupa'nın en yetenekli oyuncularından biri olarak görülüyorsun. Bu, senin için her zaman daha iyisini yapmak için bir teşvik mi?"

-Tabii ki, bu büyük bir motivasyon ama ben her zaman kendime odaklanıyorum. Karşılaştırmaları pek sevmem. Ben benim, kimseye benzemiyorum. Bu yüzden sadece kendime bakıyorum.

''Dünya futbolunun en büyük isimleriyle rekabet edebilme fikri seni heyecanlandırıyor mu?"

-Kesinlikle evet. Beni heyecanlandırıyor çünkü çocukken orada olmayı hayal ederdim ve şimdi benim adım da başrol oyuncularının arasında. Yani, evet, bu büyük bir gurur ve muazzam bir duygu.

"İlk kez Real Madrid ile Santiago Bernabeu'da karşılaşacaksın. Heyecanlı mısın?"

-Evet, bu harika. Her çocuk o stadyumda oynamayı hayal eder. Bence dünyanın en güzel stadyumlarından biri ve şimdi orada oynayabilmek bir hayalin gerçekleşmesi gibi. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir kulüple karşılaşmak ise tek kelimeyle inanılmaz. Her şeyin yolunda gitmesini ve harika bir maç oynamayı umuyorum.

"DEL PIERO'NUN FORMASINI GİYMEK..."

"Santiago Bernabeu demişken, Alessandro del Piero'nun bu stadyumda attığı ünlü iki gol tarihe geçti. Juventus'un 10 numaralı forması giymek nasıl bir duygu? İnsanlar seni Del Piero ile karşılaştırdığında, özellikle de onun attığı gollere benzer goller attığında nasıl hissediyorsun?"

-Harika bir duygu. 10 numaralı forma her çocuğun hayalidir ve şimdi böyle bir kulüpte bu formayı giyiyorum. Her zaman onunla kendimi karşılaştırılmaktan hoşlanmadığımı söylerim, çünkü o bir efsane, kariyerini bitirdi, ben ise daha yeni başlıyorum. Kendi hikayemi yazmak istiyorum. Ama evet, o her zaman hayran olduğum kişilerden biri ve şimdi bu kulüpte onun forması giyebildiğim için gurur duyuyorum.

