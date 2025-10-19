Senegalli futbolcunun trajik ölümü! Profesyonel olma vaadiyle kandırdılar

Senegalli genç futbolcu Cheikh Toure, trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Toure, kendisini Fas götüreceklerini ve denemelere çıkaracaklarını söyleyen bir ekibin profesyonel bir takıma katılma vaadine inanarak gruba katıldı. Ancak insan kaçakçılığı yapan bir grubun eline düşen Toure, Gana'ya götürüldü ve burada fidye için alıkonuldu.

Toure'nin ailesi söz konusu grubun talep ettiği yüksek miktardaki fidyeyi ödeyemedi. Bunun üzerine Toure'nin, çetenin elinde hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın ortaya çıkmasının ardından hem Gana hem de Senegal'de güvenlik güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.