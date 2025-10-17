CANLI SKOR ANA SAYFA
Lille'den Berke Özer açıklaması!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 15:43
A Milli Takım kampından ayrılmasının ardından Berke Özer için TFF ve Vincenzo Montella, dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ceza alması gündeme gelen Berke için kulübü Lille cephesinden de açıklama geldi. Nantes'la oynanacak maç öncesi konuşan Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, "Sadece duyduklarıma veya okuduklarıma güvenmek istemedim. Berke Özer'i anlamak için onunla konuştum." dedi.

"ŞÜPHE DUYMAM İÇİN BİR SEBEP YOK"

"Onunla uzun ve çok açık bir konuşma yaptım. Önemliydi. Bana neler olduğunu anlattı. Not aldım. Söylenenleri söylemeyeceğim. Oyuncularıma güveniyorum, bu yüzden şüphe duymam için bir sebep yok. Geri kalanına gelince, ister uluslararası düzeyde ister milli takımıyla olsun, gelecekte ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Bu soruyu cevaplayacak beceriye sahip değilim. Takıma geri döndü ve pazar günü oynamaya hazır."

