Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol OH Leuven - Twente maçı detayları | OH Leuven - Twente maçı ne zaman, hangi kanalda? (Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

OH Leuven - Twente maçı detayları | OH Leuven - Twente maçı ne zaman, hangi kanalda? (Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde OH Leuven ile Twente kozlarını paylaşacak. Belçika ekibinin evinde oynayacağı karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Ev sahibi, liginde 9. sırada yer alırken, Twente ise 11. konumda ve her iki ekip de açılış beraberliklerini galibiyete çevirme peşinde koşuyor. Peki OH Leuven - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 11:39
OH Leuven - Twente maçı detayları | OH Leuven - Twente maçı ne zaman, hangi kanalda? (Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 2. hafta maçlarıyla sürüyor. Belçika temsilcisi OH LEuven, Hollanda ekibi Twente'yi ağırlayacak. Kendi liginde 9. sırada yer alan OH Leuven, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir başarı yakalamak için sahaya çıkacak. İşte OH Leuven - Twente maçı ne zaman, hangi kanalda? sorularının cevabı ve maçın detayları...

OH LEUVEN - TWENTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

OH Leuven - Twente maçı 15 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak. Hakem Ivana Projkovska'nın düdük çalacağı karşılaşmada Projkovska'nın yardımcılıklarını Elena Soklevska-Ilievski ve Tamara Cvetanovikj yapacak.

