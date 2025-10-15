OH Leuven - Twente maçı detayları | OH Leuven - Twente maçı ne zaman, hangi kanalda? (Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 2. hafta maçlarıyla sürüyor. Belçika temsilcisi OH LEuven, Hollanda ekibi Twente'yi ağırlayacak. Kendi liginde 9. sırada yer alan OH Leuven, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir başarı yakalamak için sahaya çıkacak. İşte OH Leuven - Twente maçı ne zaman, hangi kanalda? sorularının cevabı ve maçın detayları...

OH LEUVEN - TWENTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

OH Leuven - Twente maçı 15 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak. Hakem Ivana Projkovska'nın düdük çalacağı karşılaşmada Projkovska'nın yardımcılıklarını Elena Soklevska-Ilievski ve Tamara Cvetanovikj yapacak.