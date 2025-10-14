CANLI SKOR ANA SAYFA
Nijerya 4-0 Benin (MAÇ SONUCU ÖZET)

Nijerya 4-0 Benin (MAÇ SONUCU ÖZET)

Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu’nun son maçında Nijerya, Benin’i 4-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Galibiyetin mimarı, hat-trick yapan Victor Osimhen oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 21:03 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 21:12
Nijerya 4-0 Benin (MAÇ SONUCU ÖZET)

Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu'nda büyük heyecana sahne olan son hafta maçında Nijerya, sahasında Benin'i 4-0 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı.

Maça fırtına gibi başlayan Nijerya, yıldız golcüsü Victor Osimhen'in 3, 37 ve 51. dakikalarda attığı gollerle farkı erken açtı. Mücadelenin skorunu ise 90. dakikada Frank Onyeka belirledi. Onyeka'nın attığı bu gol, Nijerya'nın play-off biletini almasını sağladı.

Bu sonuçla Nijerya, grubu 17 puanla ikinci sırada tamamlayarak play-off biletini aldı. Aynı puana sahip olan Benin ise averaj farkıyla üçüncü sırada kalarak Dünya Kupası'na gitme şansını yitirdi.

Victor Osimhen durdurulamıyor!
