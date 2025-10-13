CANLI SKOR ANA SAYFA
Galler 2-4 Belçika (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Galler 2-4 Belçika (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu altıncı maçında Belçika konuk olduğu Galler'i 4-2 mağlup etti. işte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 23:48
Galler 2-4 Belçika (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu altıncı maçında Belçika deplasmanda Galler'i mağlup etti. işte detaylar...

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda oynanan grup liderliği için kritik öneme sahip karşılaşmada Belçika, Galler deplasmanından 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Thomas Meunier, 18. ve 76. dakikalarda penaltıdan Kevin de Bruyne ve 90. dakikada Leandro Trossard kaydetti. Galler'in golleri ise 8. dakikada Joe Rodon ve 89. dakikada Nathan Broadhead'den geldi.

Grupta puanını 14'e çıkaran Belçika maç eksiğine rağmen ilk sıraya yükseldi. 10 puanda kalan Galler ise 3. sırada kaldı.

