Litvanya-Polonya maçı izle | Litvanya-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Litvanya-Polonya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nun 7. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Litvanya, sahasında Polonya'yı konuk edecek. Grupta 10 puanla ikinci sırada yer alan Polonya, bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek Dünya Kupası yolunda hata yapmadan ilerlemek istiyor. Ev sahibi Litvanya ise son haftalara yaklaşılırken puanını 6'ya yükseltmenin planlarını yapıyor. Grubun üst sıralarını yakından ilgilendiren bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde tek bir soru var: "Litvanya-Polonya maçı canlı izle." Peki, Litvanya-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LİTVANYA-POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nun 7. haftasında oynanacak Litvanya-Polonya maçı 12 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

LİTVANYA-POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Darius ve Girenas Stadyumu'nda oynanacak Litvanya-Polonya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LİTVANYA-POLONYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Litvanya: Gertmonas; Sirvys, Upstas, Girdvainis, Armalas, Lasickas; Sirgedas, Vorobjovas, Gineitis, Cernych; Paulauskas

Polonya: Skorupski; Cash, Wisniewski, Bednarek, Kiwior; Szymanski, Zielinski, Slisz, Kaminski; Swiderski, Lewandowski