CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Litvanya-Polonya maçı izle | Litvanya-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Litvanya-Polonya maçı izle | Litvanya-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. hafta maçında Litvanya ile Polonya karşı karşıya gelecek. 10 puan ile 2. sırada yer alan Polonya, zorlu deplasmanda kazanarak, kritik virajda hata yapmak istemiyor. Ev sahibi Litvanya ise son haftalara girilirken, puanını 6'ya çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Litvanya-Polonya maçı canlı izle" konusunu araştıramayı sürdürüyor. Peki, Litvanya-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 13:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Litvanya-Polonya maçı izle | Litvanya-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Litvanya-Polonya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nun 7. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Litvanya, sahasında Polonya'yı konuk edecek. Grupta 10 puanla ikinci sırada yer alan Polonya, bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek Dünya Kupası yolunda hata yapmadan ilerlemek istiyor. Ev sahibi Litvanya ise son haftalara yaklaşılırken puanını 6'ya yükseltmenin planlarını yapıyor. Grubun üst sıralarını yakından ilgilendiren bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde tek bir soru var: "Litvanya-Polonya maçı canlı izle." Peki, Litvanya-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Litvanya-Polonya maçı

LİTVANYA-POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nun 7. haftasında oynanacak Litvanya-Polonya maçı 12 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

LİTVANYA-POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Darius ve Girenas Stadyumu'nda oynanacak Litvanya-Polonya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Litvanya-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda

LİTVANYA-POLONYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Litvanya: Gertmonas; Sirvys, Upstas, Girdvainis, Armalas, Lasickas; Sirgedas, Vorobjovas, Gineitis, Cernych; Paulauskas

Polonya: Skorupski; Cash, Wisniewski, Bednarek, Kiwior; Szymanski, Zielinski, Slisz, Kaminski; Swiderski, Lewandowski

ASpor CANLI YAYIN

Real Betis’ten Amrabat kararı!
F.Bahçe'den Beşiktaş'ın yıldızına kanca!
DİĞER
5 milyonluk büyük yarış! 'Kim Milyoner Olmak İster?' rekor ödül dağıtıyor
Ankara'da kritik Türkiye-Suriye zirvesi! 10 Mart mutabakatına uymayan SDG masada
Bulgaristan'da yer yerinden oynadı! İşte atılan manşetler
Kenan İtalya’da manşetleri süsledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Faroe Adaları-Çekya maçı ne zaman? Faroe Adaları-Çekya maçı ne zaman? 13:30
Toprak Superpole yarışını kazandı Toprak Superpole yarışını kazandı 13:24
Litvanya-Polonya maçı ne zaman? Litvanya-Polonya maçı ne zaman? 13:05
A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı 12:51
Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi! Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi! 12:40
Göztepe'de Stoilov rüzgarı Göztepe'de Stoilov rüzgarı 12:11
Daha Eski
Bulgaristan'da yer yerinden oynadı! İşte atılan manşetler Bulgaristan'da yer yerinden oynadı! İşte atılan manşetler 12:03
Süper Lig ekibi yeni hocasını açıkladı! Süper Lig ekibi yeni hocasını açıkladı! 12:00
Hollanda-Finlandiya maçı detayları! Hollanda-Finlandiya maçı detayları! 11:30
Kenan İtalya’da manşetleri süsledi! Kenan İtalya’da manşetleri süsledi! 11:29
F.Bahçe'den Beşiktaş'ın yıldızına kanca! F.Bahçe'den Beşiktaş'ın yıldızına kanca! 11:11
Barış Alper'de mutlu son! Milli yıldız imzayı atıyor Barış Alper'de mutlu son! Milli yıldız imzayı atıyor 10:57