Danimarka 3-1 Yunanistan | MAÇ SONUCU-ÖZET

Danimarka, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu’nda Yunanistan’ı 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ev sahibi ekip ilk yarıda bulduğu gollerle maçı erken kopardı. Bu galibiyetle Danimarka puanını 10’a çıkararak averajla zirvede yer aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 23:49
Danimarka, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Yunanistan'ı 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Danimarka, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı erken kopardı. Bu galibiyetle Danimarka puanını 10'a çıkararak averajla zirvede yer aldı.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Rasmus Hojlund perdeyi açarak Danimarka'yı 1-0 öne geçirdi. 40. dakikada Andersen'in Mikkel Damsgaard asistinde attığı gol farkı ikiye çıkardı. Sadece bir dakika sonra bu kez Damsgaard sahneye çıktı ve Froholdt'un pasında skoru 3-0 yaptı.

Yunanistan'da 63. dakikada Tzolis, Ioannidis'in asistinde ağları havalandırarak durumu 3-1'e getirdi.

Bu sonuçla Danimarka, dört maç sonunda 12 gol atıp yalnızca bir gol yedi ve grupta liderliğini sürdürdü. Yunanistan ise üç puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı.

