CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Sırbistan 0-1 Arnavutluk (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sırbistan 0-1 Arnavutluk (MAÇ SONUCU ÖZET)

Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası Elemeleri K Grubu’nda Sırbistan ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Arnavutluk, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 23:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sırbistan 0-1 Arnavutluk (MAÇ SONUCU ÖZET)

Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası Elemeleri K Grubu'nda Sırbistan ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Arnavutluk, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.

Arnavutluk, kritik deplasman galibiyetiyle grupta ikinci sıraya yerleşti.

Maçın tek golü 45+1. dakikada geldi. Arnavutluk'ta Rey Manaj, Arlind Ajeti'nin asistinde topu ağlara göndererek takımına galibiyeti getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucunu belirledi.

İkinci yarıda Sırbistan oyunun kontrolünü eline almak istese de Arnavutluk savunması hata yapmadı. Arnavutluk skoru koruyarak üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Arnavutluk puanını 11'e yükselterek ikinci sıraya yerleşti. Sırbistan ise 7 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı. Grubun lideri İngiltere, 15 puanla zirvedeki yerini koruyor.

Sofya'da farklı kazandık!
İşte grubumuzda güncel puan durumu!
DİĞER
Galatasaray'da Mauro Icardi'ye talip çıktı! Geleceği merak konusuydu...
Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalar! Siyoniste net mesaj: İsrail attığı imzanın arkasında durmalı
Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen...
Orkun'un golüne direk engeli! İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen... Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen... 23:24
Orkun'un golüne direk engeli! İşte o pozisyon Orkun'un golüne direk engeli! İşte o pozisyon 22:03
Montella: Önemini biliyoruz! Montella: Önemini biliyoruz! 21:25
Macarlar Ermenistan'ı sahasında devirdi! Macarlar Ermenistan'ı sahasında devirdi! 21:23
Haaland'dan İsrail karşısında hat-trick! Haaland'dan İsrail karşısında hat-trick! 21:11
Bulgaristan-Türkiye | CANLI İZLE Bulgaristan-Türkiye | CANLI İZLE 20:45
Daha Eski
Süper Lig ekibi Erol Bulut'u duyurdu! Süper Lig ekibi Erol Bulut'u duyurdu! 19:54
İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü 18:56
Bizim Çocuklar'ın ilk 11'i belli oldu! Bizim Çocuklar'ın ilk 11'i belli oldu! 17:58
Milliler İspanya'ya mağlup! Milliler İspanya'ya mağlup! 16:53
G.Saray 4'te 4 yaptı! G.Saray 4'te 4 yaptı! 16:47
Euroleague'de 3. haftanın MVP'si Vezenkov! Euroleague'de 3. haftanın MVP'si Vezenkov! 16:43