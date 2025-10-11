CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol İnsanımıza güvenelim

İnsanımıza güvenelim

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, tartışmaların merkezindeki hakemleri savundu. Gündoğdu, “VAR’da yabancı hakem talebi konuşuluyor, bu güven eksikliğinden kaynaklanıyor. Bizler kendi insanımıza güvenmeliyiz” dedi.

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Spor Bilimleri Araştırma Merkezi işbirliğinde düzenlenen 'Bir Spor Yöneticisinin Meslek Serüveni' başlıklı söyleşinin konuğu olan MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, spor yönetimi alanındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaşırken, hakemlere olan yaklaşımları değerlendirdi. Gündoğdu, "Süper Lig'de görev yapan birçok hakem bugün sistemi başarıyla temsil ediyor. Yeni hakemler yetiştirmek, ülkeye kazandırmak, KKTC'de olduğu gibi Türkiye'de de zor. Aday hakemler kendi başvuruyor, sosyal hakları yok ve meslek olarak sürdürülebilir değil. Keşke olsa. Bu nedenle iyi hakemlerimizin kıymetini bilmeliyiz, onlara güvenmeliyiz. VAR sisteminde yabancı hakem talebi konuşuluyor, bu güven eksikliğinden kaynaklanıyor. Bizler kendi insanımıza güvenmeliyiz. Hata yapan cezalandırılır, bir yolu bulunur ama sistemin kendi içinde gelişmesine izin vermeliyiz" diye konuştu.

