Haberler Futbol Estonya 1-3 İtalya | MAÇ SONUCU (ÖZET)

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Estonya'ya konuk olan İtalya, mücadeleyi 3-1 kazandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 23:52
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan hız kesmeden devam ederken turnuvanın Avrupa ayağında Estonya, sahasında İtalya'yı ağırladı. Konuk ekip mücadeleyi 3-1 kazanarak I Grubu'nda 2. sıraya yükseldi.

Moise Bioty Kean ile 4. dakikada hızlı bir açılış yapan İtalya, 30. dakikada Mateo Retegui ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.

26 yaşındaki santrfor, 38. dakikada fileleri havalandırarak kendini affettirdi ve ilk yarı böylelikle 2-0'lık konuk ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarıda Francesco Pio Esposito ile İtalya skoru 3-0 yaptı. Ev sahibi takımda Rauno Sappinen, 76. dakikada kaydettiği gol ile skoru atadı ve konuk ekip, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuç ile birlikte İtalya, 12 puan ile 2. sıraya yükseldi.

İşte grubumuzda güncel puan durumu!
Sofya'da farklı kazandık!
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
