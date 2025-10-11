35 yaşındaki Enner Valencia yine sahnede! ABD ağlarına klas gol attı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, Dünya Kupası hazırlık maçında ABD ağlarını sarsarak Ekvador’a beraberliği getirdi. Tecrübeli golcü, milli formayla gollerine kaldığı yerden devam etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 10:39 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 10:40
Dünya Kupası hazırlık maçları kapsamında ABD ile karşılaşan Ekvador, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelede Enner Valencia, sergilediği performansla bir kez daha fark yarattı.

Q2 Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Ekvador, 24. dakikada Enner Valencia'nın golüyle öne geçti. ABD ise 71. dakikada Balogun'un ağları sarsmasıyla skoru dengeledi.

VALENCIA'DAN KLAS GOL

Orta sahanın biraz ilerisinde aldığı pasın ardından rakibini geçen Enner Valencia, kaleye şutunu gönderdi ve topu ağlarla buluşturarak Ekvador'u öne geçiren isim oldu. Tecrübeli yıldız, 35 yaşına rağmen bitiriciliğinden hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha gösterdi.

MİLLİ TAKIMDA 61 GOLE KATKI

Kariyerine Meksika ekibi Pachuca'da devam eden Valencia, Ekvador Milli Takımı formasıyla çıktığı resmi maçlarda toplam 61 gole doğrudan katkı yaptı. Bu süreçte 47 gol atan deneyimli forvet, 14 asistle de takım arkadaşlarına skor desteği verdi.

