Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Almanya 4-0 Lüksemburg | MAÇ SONUCU-ÖZET

Almanya 4-0 Lüksemburg | MAÇ SONUCU-ÖZET

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Lüksemburg’u ağırlayan Almanya, rakibini 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 00:04
Almanya 4-0 Lüksemburg | MAÇ SONUCU-ÖZET

Almanya, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Lüksemburg'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk golü 12. dakikada David Raum'dan geldi. Almanya, 20. dakikada Lüksemburg'dan Carlson'un kırmızı kart görmesiyle avantaj yakaladı. 21. dakikada Joshua Kimmich'in penaltıdan kaydettiği golle fark ikiye çıktı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Almanya, 48. dakikada Serge Gnabry ve 50. dakikada Kimmich'in ikinci golüyle farkı dörde çıkardı. Maçın geri kalan bölümünde oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan Almanya, kalesinde pozisyon vermeden mücadeleyi tamamladı.

Bu galibiyetle Almanya, 3 maç sonunda 6 puanla liderliğe yükseldi. Lüksemburg ise oynadığı üç maçta da puan alamayarak grubun son sırasında kaldı.

