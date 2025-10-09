CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Ederson’un yerine çağrıldı, dolandırıldığını sandı! John Victor’un şaşkın anları

Ederson’un yerine çağrıldı, dolandırıldığını sandı! John Victor’un şaşkın anları

Fenerbahçeli kaleci Ederson’un sakatlığı sonrası Brezilya Milli Takımı’na davet edilen Nottingham Forest kalecisi John Victor, aldığı habere önce inanamadı. 29 yaşındaki eldiven, “Pasaportumu isteyince dolandırılacağımı düşündüm” dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 16:11
Ederson’un yerine çağrıldı, dolandırıldığını sandı! John Victor’un şaşkın anları

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Süper Lig'deki Samsunspor maçında forma giyememişti. Yapılan kontrollerde arka adalesinde kanama tespit edilen tecrübeli eldivenin, yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Bu sakatlık yalnızca Fenerbahçe'yi değil, Brezilya Milli Takımı'nı da etkiledi. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Güney Kore ve Japonya ile oynanacak hazırlık maçları öncesinde Ederson'un yerine Nottingham Forest kalecisi John Victor'u kadroya dahil etti.

"DOLANDIRILDIĞIMI SANDIM"

Kariyerinde ilk kez Brezilya A Milli Takımı'na çağrılan 29 yaşındaki John Victor, haberi aldığında yaşadığı şaşkınlığı ESPN'e anlattı: "Benim için eşsiz ve harika bir duyguydu. Maça gidiyordum, otobüsteydim. Birden Sergio Dimas'tan (Milli Takım Genel Menajeri) mesaj geldi. Şaka sandım. Onun numarası bende yoktu. Pasaportumu isteyince 'Bu bir dolandırıcılık olabilir mi?' diye düşündüm."

"HALA İNANAMIYORUM"

Victor, milli takıma seçilmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Henüz tam olarak kavrayamadım. Buraya geldiğimden beri geçmişte yaşadıklarımı, kariyerimin iniş çıkışlarını, Botafogo'daki günlerimi düşündüm. Burada olmaktan çok mutluyum. Tanrı'ya minnettarım."

JOHN VICTOR KİMDİR?

1996 yılında Diadema (São Paulo) doğumlu olan John Victor, futbola Santos altyapısında başladı. Ardından Portuguesa ve Internacional formaları giydi. 2023'te kiralık olarak Real Valladolid'e giden Victor, Ocak 2025'te Botafogo'ya 1.3 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Burada sergilediği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken kaleci, yaz transfer döneminde 8 milyon euro bonservis bedeliyle Nottingham Forest'a imza attı. Adı bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

