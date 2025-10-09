CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Barcelona Başkanı Laporta'nın Kenan Yıldız-Lamine Yamal projesi! İtalyan basınından flaş iddia

Barcelona Başkanı Laporta'nın Kenan Yıldız-Lamine Yamal projesi! İtalyan basınından flaş iddia

Juventus'un yıldız isimlerinden milli futbolcumuz Kenan Yıldız hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınında yer alan o habere göre, Torino ekibi Kenan ile sözleşme uzatmak için çalışmalarını sürdürürken Barcelona'nın ise 20 yaşındaki Yıldız'ı, Lamine Yamal ile aynı takımda buluşturma fikrinin olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 12:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barcelona Başkanı Laporta'nın Kenan Yıldız-Lamine Yamal projesi! İtalyan basınından flaş iddia

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İtalya Serie A devi ve Yıldız arasındaki sözleşme yenileme ve maaş artışı görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.

Barcelona Başkanı Laporta'nın Kenan Yıldız-Lamine Yamal projesi! İtalyan basınından flaş iddia

Taraflar arasında uzlaşma isteğinin sürdüğü belirtilirken Kenan Yıldız'ı 2030'a kadar Juventus'a bağlayacak yeni anlaşmanın rakamları üzerinde henüz anlaşma sağlanamadığı yazıldı. 20 yaşındaki isim şayet Juventus ile yeni sözleşme imzalarsa alacağı yıllık ücretin şu an kazandığı yıllık 1,5 milyon euroluk maaşını neredeyse üçe katlayacağı öne sürüldü.

Barcelona Başkanı Laporta'nın Kenan Yıldız-Lamine Yamal projesi! İtalyan basınından flaş iddia

Juventus'un, Kenan Yıldız'ın babası Engin Yıldız ve milli futbolcunun menajer ekibine yaptığı maaş teklifinin Kenan'ı Juventus soyunma odasının en yüksek maaş alan ilk 5 oyuncusu arasına yükseltecek bir maaş olduğu vurgulanırken 20 yaşındaki ismin babasının, oğlunun artık ulaştığı statü nedeniyle Torino ekibinden daha fazlasını beklediği iddia edildi.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barcelona Başkanı Laporta'nın Kenan Yıldız-Lamine Yamal projesi! İtalyan basınından flaş iddia

Öte yandan Kenan Yıldız'ın Juventus ile sözleşme şartları konusunda anlaşamadığı takdirde milli yıldızı transfer etmek için Chelsea ve Barcelona'nın arka planda beklediği öğrenildi. Temmuz sonunda Juventus Sportif Direktörü Damien Comolli'nin, Chelsea'nin 70 milyon euroluk teklifini reddettiği yazılırken Premier Lig devinin Kenan için yeniden harekete geçmeyi planladığı belirtildi.

Barcelona Başkanı Laporta'nın Kenan Yıldız-Lamine Yamal projesi! İtalyan basınından flaş iddia

BARCELONA'NIN KENAN-YAMAL PROJESİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde son olarak, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın, Kenan Yıldız ve Lamine Yamal'ı bir araya getirmek gibi bir "çılgın fikre" sahip olduğu iddiası yer aldı.

Barcelona Başkanı Laporta'nın Kenan Yıldız-Lamine Yamal projesi! İtalyan basınından flaş iddia

İŞTE O HABER

Türk Telekom - REKLAM
Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın!
DİĞER
Beşiktaş’ta 6 milyon euroluk kayıp! Sergen Yalçın’ın göreve gelmesiyle…
CANLI ANLATIM | Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... İşgalci çekilecek esirler serbest bırakılacak
G.Saray'dan flaş karar! Transfer teklifleri...
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbek Mardin'de GS Store açılışını yaptı! Özbek Mardin'de GS Store açılışını yaptı! 13:23
Belözoğlu'ndan veda: Antalyaspor her zaman... Belözoğlu'ndan veda: Antalyaspor her zaman... 13:20
Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın! Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın! 13:12
Çekya - Hırvatistan maçı detayları! Çekya - Hırvatistan maçı detayları! 13:11
Barcelona'nın Kenan-Yamal projesi! Barcelona'nın Kenan-Yamal projesi! 12:57
Kayserispor’da Gisdol dönemi sona erdi Kayserispor’da Gisdol dönemi sona erdi 12:52
Daha Eski
Faroe Adaları - Karadağ maçı ne zaman? Faroe Adaları - Karadağ maçı ne zaman? 12:51
Güney Kıbrıs - Bosna Hersek maçı detayları! Güney Kıbrıs - Bosna Hersek maçı detayları! 12:19
G.Saray'dan orta sahaya “Singo etkisi!” G.Saray'dan orta sahaya “Singo etkisi!” 11:57
Avusturya - San Marino maçı bilgileri! Avusturya - San Marino maçı bilgileri! 11:55
İsveç Ligi'nde peri masalına 1 adım var! İsveç Ligi'nde peri masalına 1 adım var! 11:55
Partizan - Anadolu Efes maçı detayları! Partizan - Anadolu Efes maçı detayları! 11:40