Barcelona Başkanı Laporta'nın Kenan Yıldız-Lamine Yamal projesi! İtalyan basınından flaş iddia

Juventus'un yıldız isimlerinden milli futbolcumuz Kenan Yıldız hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınında yer alan o habere göre, Torino ekibi Kenan ile sözleşme uzatmak için çalışmalarını sürdürürken Barcelona'nın ise 20 yaşındaki Yıldız'ı, Lamine Yamal ile aynı takımda buluşturma fikrinin olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İtalya Serie A devi ve Yıldız arasındaki sözleşme yenileme ve maaş artışı görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.
Taraflar arasında uzlaşma isteğinin sürdüğü belirtilirken Kenan Yıldız'ı 2030'a kadar Juventus'a bağlayacak yeni anlaşmanın rakamları üzerinde henüz anlaşma sağlanamadığı yazıldı. 20 yaşındaki isim şayet Juventus ile yeni sözleşme imzalarsa alacağı yıllık ücretin şu an kazandığı yıllık 1,5 milyon euroluk maaşını neredeyse üçe katlayacağı öne sürüldü.
Juventus'un, Kenan Yıldız'ın babası Engin Yıldız ve milli futbolcunun menajer ekibine yaptığı maaş teklifinin Kenan'ı Juventus soyunma odasının en yüksek maaş alan ilk 5 oyuncusu arasına yükseltecek bir maaş olduğu vurgulanırken 20 yaşındaki ismin babasının, oğlunun artık ulaştığı statü nedeniyle Torino ekibinden daha fazlasını beklediği iddia edildi.
Öte yandan Kenan Yıldız'ın Juventus ile sözleşme şartları konusunda anlaşamadığı takdirde milli yıldızı transfer etmek için Chelsea ve Barcelona'nın arka planda beklediği öğrenildi. Temmuz sonunda Juventus Sportif Direktörü Damien Comolli'nin, Chelsea'nin 70 milyon euroluk teklifini reddettiği yazılırken Premier Lig devinin Kenan için yeniden harekete geçmeyi planladığı belirtildi.
BARCELONA'NIN KENAN-YAMAL PROJESİ
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde son olarak, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın, Kenan Yıldız ve Lamine Yamal'ı bir araya getirmek gibi bir "çılgın fikre" sahip olduğu iddiası yer aldı.