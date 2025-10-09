Barcelona Başkanı Laporta'nın Kenan Yıldız-Lamine Yamal projesi! İtalyan basınından flaş iddia

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İtalya Serie A devi ve Yıldız arasındaki sözleşme yenileme ve maaş artışı görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.

Taraflar arasında uzlaşma isteğinin sürdüğü belirtilirken Kenan Yıldız'ı 2030'a kadar Juventus'a bağlayacak yeni anlaşmanın rakamları üzerinde henüz anlaşma sağlanamadığı yazıldı. 20 yaşındaki isim şayet Juventus ile yeni sözleşme imzalarsa alacağı yıllık ücretin şu an kazandığı yıllık 1,5 milyon euroluk maaşını neredeyse üçe katlayacağı öne sürüldü.