CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Memphis Depay'ın Brezilya'da havalimanında pasaportu çalındı

Memphis Depay'ın Brezilya'da havalimanında pasaportu çalındı

Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'ın Hollandalı futbolcusu Memphis Depay'ın Brezilya'da havalimanında pasaportu çalındı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 19:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Memphis Depay'ın Brezilya'da havalimanında pasaportu çalındı

Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'ın Hollandalı futbolcusu Memphis Depay'ın Brezilya'da havalimanında pasaportu çalındı.

Amerikan spor sitesi ESPN'de yer alan haberde, pasaportu çalınan 31 yaşındaki futbolcunun, Hollanda Milli Takımı kampına daha sonra katılacağı ve perşembe günü oynanacak Malta maçına yetişmesinin zor olduğu belirtildi.

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, hem Depay hem de bizim için talihsiz bir durum. Milli takımda tam kadro hazırlanmak isterdik ancak kontrolümüz dışında gelişen durumlar var. Umarız en kısa sürede kampa katılır." ifadelerini kullandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, 9 Ekim'de Malta ve 12 Ekim'de Finlandiya ile karşılaşacak.

Icardi için flaş ayrılık iddiası! Canlı yayında açıkladı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sıkıntısı!
DİĞER
'Aşk ve Gözyaşı'nda Selim Meyra'dan boşanmayacağını söyler!
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti | 5 şüpheli yakalandı
G.Saray'ın rakibi Monaco’da flaş gelişme!
Derbi tekrar oynanacak mı? Çulcu açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bizim Çocuklar hazırlıklara başladı Bizim Çocuklar hazırlıklara başladı 18:38
Şampiyon Golbol Milli Takımlar'ımız yurda döndü! Şampiyon Golbol Milli Takımlar'ımız yurda döndü! 17:10
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası 16:54
Dikeç: Her atışta Türk bayrağını... Dikeç: Her atışta Türk bayrağını... 16:34
RAMS Başakşehir Galatasaray maçına hazırlanıyor! RAMS Başakşehir Galatasaray maçına hazırlanıyor! 16:29
Bakan Osman Aşkın Bak F.Bahçe yönetimini kabul etti Bakan Osman Aşkın Bak F.Bahçe yönetimini kabul etti 16:15
Daha Eski
F.Bahçe'nin F. Karagümrük mesaisi başladı F.Bahçe'nin F. Karagümrük mesaisi başladı 16:03
Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması! Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması! 16:00
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! 15:47
1461 Trabzon'da Olcay Şahan dönemi! 1461 Trabzon'da Olcay Şahan dönemi! 15:15
İşte Cannavaro'nun yeni takımı! İşte Cannavaro'nun yeni takımı! 15:01
Icardi için flaş ayrılık iddiası! Canlı yayında açıkladı Icardi için flaş ayrılık iddiası! Canlı yayında açıkladı 14:33