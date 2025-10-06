İspanya'da sakatlık şoku! Rodri kadrodan çıkarıldı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Rodri, sakatlığı nedeniyle İspanya Millî Takımı kadrosundan çıkarıldı.

İspanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun "sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı" belirtildi. Rodri, 11 Ekim'de Gürcistan ve 14 Ekim'de Bulgaristan ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçlarında forma giyemeyecek.

Manchester City'nin Premier Lig'de Brentford'u mağlup ettiği karşılaşmada 21. dakikada oyundan alınan Rodri, maç sonrası yaptığı açıklamada arka adalesinde rahatsızlık hissettiğini söylemişti.