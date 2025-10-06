CANLI SKOR ANA SAYFA
İspanya'da sakatlık şoku! Rodri kadrodan çıkarıldı

İspanya'da sakatlık şoku! Rodri kadrodan çıkarıldı

Manchester City’nin yıldız orta sahası Rodri, hamstring sakatlığı nedeniyle İspanya Millî Takımı’nın Dünya Kupası eleme maçlarında forma giyemeyecek. Deneyimli futbolcu, Brentford maçında yaşadığı sakatlık sonrası kadrodan çıkarıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 14:24 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 14:25
İspanya'da sakatlık şoku! Rodri kadrodan çıkarıldı

Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Rodri, sakatlığı nedeniyle İspanya Millî Takımı kadrosundan çıkarıldı.

İspanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun "sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı" belirtildi. Rodri, 11 Ekim'de Gürcistan ve 14 Ekim'de Bulgaristan ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçlarında forma giyemeyecek.

Manchester City'nin Premier Lig'de Brentford'u mağlup ettiği karşılaşmada 21. dakikada oyundan alınan Rodri, maç sonrası yaptığı açıklamada arka adalesinde rahatsızlık hissettiğini söylemişti.

