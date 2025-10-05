CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Ziraat Türkiye Kupası

Zaha yıldızlaştı, sahada gerilim çıktı! Charlotte DC United'ı 9 kişiyle devirdi

Zaha yıldızlaştı, sahada gerilim çıktı! Charlotte DC United’ı 9 kişiyle devirdi

MLS’te Charlotte FC, Wilfried Zaha’nın golüyle DC United’ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Galatasaray’dan kiralık olarak forma giyen Fildişili yıldız hem maçın kahramanı oldu hem de olaylı anların merkezindeydi. Karşılaşmada iki kırmızı, beş sarı kart çıktı. İşte detaylar…

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 10:35
Zaha yıldızlaştı, sahada gerilim çıktı! Charlotte DC United’ı 9 kişiyle devirdi

MLS'te normal sezonun son haftalarına girilirken Doğu Konferansı'nda kritik bir mücadele oynandı. DC United, Audi Field'da Charlotte FC'yi ağırladı. Zorlu karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazanarak play-off yarışında önemli bir galibiyet elde etti.

Charlotte'a galibiyeti getiren golü, Galatasaray'dan kiralık olarak forma giyen Wilfried Zaha attı. Tecrübeli oyuncu, 38. dakikada ceza sahasında bulduğu fırsatı değerlendirerek takımını öne geçirdi. Bu golle Zaha, sezonun son bölümünde form grafiğini yükseltti.

SAHADA GERİLİM: 2 KIRMIZI KART, 5 SARI KART

Mücadelede tansiyon bir an olsun düşmedi. DC United kalecisi Luis Barraza, 21. dakikada ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği için doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 30. dakikada ise Aaron Herrera, Wilfried Zaha ile yaşadığı ikili mücadele sonrası rakibinin göğsüne kafa attı ve ikinci kırmızı kartla takımını 9 kişi bıraktı.

Karşılaşmada Charlotte'tan Nathan Bryne, Wilfried Zaha ve Eryk Williamson; DC United'dan Jackson Hopkins ve Jared Stroud sarı kart gördü. Eksik kalan ev sahibi ekip, ikinci yarıda sakatlıklar nedeniyle iki zorunlu değişiklik yapmak zorunda kaldı.

ZAHA'DAN GOL SERİSİ

Wilfried Zaha, DC United karşısında gösterdiği performansla maçın en iyi oyuncusu seçildi. Bu sezon Charlotte FC formasıyla 32 maça çıkan yıldız futbolcu, 9 gol ve 6 asistlik katkı verdi.

Son iki haftada Montreal ve DC United ağlarını sarsan Zaha, MLS'te ilk kez üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı. Fildişili yıldız, Charlotte'un play-off umutlarını canlı tutan isimlerin başında geldi.

