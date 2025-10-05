CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Wolverhampton 1-1 Brighton (MAÇ SONUCU ÖZET)

Wolverhampton 1-1 Brighton (MAÇ SONUCU ÖZET)

Premier League’in 7. haftasında Wolverhampton ile Brighton, Molineux Stadyumu’nda 1-1 berabere kaldı. Eski Fenerbahçe futbolcusu Ferdi Kadıoğlu ve teknik direktörü Vitor Pereira, karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 18:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Wolverhampton 1-1 Brighton (MAÇ SONUCU ÖZET)

Premier League'in 7. haftasında Wolverhampton ile Brighton, Molineux Stadyumu'nda 1-1 berabere kaldı. Eski Fenerbahçe futbolcusu Ferdi Kadıoğlu ve teknik direktörü Vitor Pereira, karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Wolverhampton öne geçti. Brighton kalecisi Verbruggen'in hatasında top kendi ağlarına gitti ve ev sahibi ekip 1-0 üstünlüğü yakaladı.

Brighton ikinci yarıda daha fazla risk alarak baskısını artırdı. Aradığı golü 86. dakikada Van Hecke ile buldu. Hollandalı savunmacı, topu filelere göndererek skoru 1-1'e getirdi.

Maçın dikkat çeken bir diğer olayı ise Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın 20. dakikada kırmızı kart görerek tribüne gönderilmesi oldu.

Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı. Genç oyuncu hem savunmada hem hücumda aktif bir performans sergileyerek takımına katkı sağladı.

Taraflar bu sonuçla birer puanı paylaşırken, Brighton puanını 9'a yükseltti, Wolves ise 2 puanda kaldı.

Icardi hakkında gündem yaratacak iddia!
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan talip!
DİĞER
Barış Falay 'Kuruluş Orhan'ı anlattı: “Yüksek kalitede bir oyuncu ekibi bir araya geldi!”
CANLI ANLATIM | 81 il Gazze için tek yürek! İstanbul Filistin için yürüyor
İstanbul'da taraflar 1 puana razı oldu!
F.Bahçe'de şok Ederson gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor deplasmanda kazandı! Trabzonspor deplasmanda kazandı! 17:48
Singapur Grand Prix'sinde kazanan Russell! Singapur Grand Prix'sinde kazanan Russell! 17:08
Alaves evinde galip! Alaves evinde galip! 16:58
Olimpia Milano’ya sakatlık şoku! Olimpia Milano’ya sakatlık şoku! 16:47
Türkiye Golbolde Avrupa şampiyonu! Türkiye Golbolde Avrupa şampiyonu! 16:30
Sivasspor taraftarları Gazze'yi unutmadı! Sivasspor taraftarları Gazze'yi unutmadı! 16:28
Daha Eski
İstanbul'da taraflar 1 puana razı oldu! İstanbul'da taraflar 1 puana razı oldu! 16:24
F.Bahçe derbiyi kazandı! F.Bahçe derbiyi kazandı! 16:07
Ayhancan Güven tarih yazdı! Ayhancan Güven tarih yazdı! 15:41
Sakarya deplasmanda galip! Sakarya deplasmanda galip! 15:40
Udinese ve Cagliari puanları paylaştı! Udinese ve Cagliari puanları paylaştı! 15:32
Icardi hakkında gündem yaratacak iddia! Icardi hakkında gündem yaratacak iddia! 15:18