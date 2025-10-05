İşte UEFA’nın en çok para ödülü dağıttığı ligler! Türkiye kaçıncı sırada?

Football Meets Data tarafından yayımlanan verilere göre, Avrupa futbolunda en çok para ödülü kazanan ülkeler sıralamasında İngiltere zirvede yer aldı. Premier League ekipleri toplam 376 milyon euro gelir elde ederek açık ara birinciliğe ulaştı. İngiltere'yi İspanya (271 milyon euro) ve Almanya (255 milyon euro) takip etti.