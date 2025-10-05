İşte UEFA’nın en çok para ödülü dağıttığı ligler! Türkiye kaçıncı sırada?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Football Meets Data tarafından yayımlanan verilere göre, Avrupa futbolunda en çok para ödülü kazanan ülkeler sıralamasında İngiltere zirvede yer aldı. Premier League ekipleri toplam 376 milyon euro gelir elde ederek açık ara birinciliğe ulaştı. İngiltere'yi İspanya (271 milyon euro) ve Almanya (255 milyon euro) takip etti.
İlk 10 sıralaması şöyle oluştu:
İngiltere: 376 milyon euro
İspanya: 271 milyon euro
Almanya: 255 milyon euro
İtalya: 232 milyon euro
Fransa: 199 milyon euro
Hollanda: 110 milyon euro
Portekiz: 105 milyon euro
Belçika: 69 milyon euro
Yunanistan: 55 milyon euro
Çekya: 52 milyon euro