Haberler Futbol İşte UEFA’nın en çok para ödülü dağıttığı ligler! Türkiye kaçıncı sırada?

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden 108 takımın kazançları belli oldu. Türkiye, 51 milyon euroluk gelirle ilk 10'un hemen gerisinde kaldı. İşte detaylar…

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 10:24
UEFA'nın 2025 sezonunda Avrupa kupalarında dağıttığı para ödüllerine dair kapsamlı analiz sonuçlandı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin lig aşamalarında mücadele eden 108 takımın toplam kazançları incelendi.

Football Meets Data tarafından yayımlanan verilere göre, Avrupa futbolunda en çok para ödülü kazanan ülkeler sıralamasında İngiltere zirvede yer aldı. Premier League ekipleri toplam 376 milyon euro gelir elde ederek açık ara birinciliğe ulaştı. İngiltere'yi İspanya (271 milyon euro) ve Almanya (255 milyon euro) takip etti.

İlk 10 sıralaması şöyle oluştu:

  1. İngiltere: 376 milyon euro

  2. İspanya: 271 milyon euro

  3. Almanya: 255 milyon euro

  4. İtalya: 232 milyon euro

  5. Fransa: 199 milyon euro

  6. Hollanda: 110 milyon euro

  7. Portekiz: 105 milyon euro

  8. Belçika: 69 milyon euro

  9. Yunanistan: 55 milyon euro

  10. Çekya: 52 milyon euro

Bu sezon Avrupa arenasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor ile temsil edilen Türkiye ise 51 milyon euro gelirle 11. sırada yer aldı. Böylece Süper Lig takımları, kıl payı farkla ilk 10'un dışında kaldı.

