CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Pep Guardiola’dan Filistin’le dayanışma çağrısı: Soykırıma karşı sokağa çıkın!

Pep Guardiola’dan Filistin’le dayanışma çağrısı: Soykırıma karşı sokağa çıkın!

Manchester City Teknik Direktörü ve futbol dünyasının efsane ismi Pep Guardiola, Filistin halkına yönelik saldırılara dikkat çekerek Barselona halkını İsrail’in uyguladığı soykırımı protesto etmeye çağırdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 12:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pep Guardiola’dan Filistin’le dayanışma çağrısı: Soykırıma karşı sokağa çıkın!

Manchester City Teknik Direktörü ve futbol dünyasının efsane ismi Pep Guardiola, Filistin halkına yönelik saldırılara dikkat çekerek Barselona halkını İsrail'in uyguladığı soykırımı protesto etmeye çağırdı.

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre Guardiola, yaptığı açıklamada insanlığın gözleri önünde büyük bir trajedinin yaşandığını vurguladı: "Binlerce çocuğun öldüğü ve daha fazlasının ölebileceği bir soykırıma canlı olarak tanıklık ediyoruz. Gazze Şeridi harap olmuş durumda. İnsan kalabalıkları yiyecek, içme suyu ve ilaç olmadan amaçsızca dolaşıyor. Yalnızca örgütlü sivil toplum hayat kurtarabilir ve hükümetlere harekete geçmeleri yönünde baskı yapabilir."

Ünlü teknik adam, 4 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de Barselona'da yapılacak büyük dayanışma yürüyüşüne katılım çağrısında bulundu: "Soykırımın sona ermesini talep etmek için Jardinets de Gràcia sokaklarında sel olup akacağız."

Aynadaki Yabancı - REKLAM
Gittiği yerde umduğunu bulamadı!
DİĞER
'Aşk ve Gözyaşı'nda Selim Meyra'dan boşanmayacağını söyler!
CANLI ANLATIM | Hamas'tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump'tan Türkiye'ye teşekkür İsrail'e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun
REKLAM - TOD
Del Piero'dan dikkat çeken Kenan sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sprint yarışının galibi Bezzecchi! Sprint yarışının galibi Bezzecchi! 11:50
Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı hangi kanalda? Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı hangi kanalda? 11:37
Werder Bremen - St Pauli maçı hangi kanalda? Werder Bremen - St Pauli maçı hangi kanalda? 11:26
Del Piero'dan dikkat çeken Kenan sözleri! Del Piero'dan dikkat çeken Kenan sözleri! 11:22
Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda? Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda? 10:56
Gittiği yerde umduğunu bulamadı! Gittiği yerde umduğunu bulamadı! 10:52
Daha Eski
Manchester United - Sunderland maçı hangi kanalda? Manchester United - Sunderland maçı hangi kanalda? 10:49
Arsenal - West Ham United maçı hangi kanalda? Arsenal - West Ham United maçı hangi kanalda? 10:44
Leeds United - Tottenham maçı hangi kanalda? Leeds United - Tottenham maçı hangi kanalda? 10:40
Parma-Lecce maçı detayları! Parma-Lecce maçı detayları! 10:38
İşte Yalçın'ın derbi kozu! İşte Yalçın'ın derbi kozu! 10:34
Amed SK - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Amed SK - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? 10:28