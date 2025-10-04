Pep Guardiola’dan Filistin’le dayanışma çağrısı: Soykırıma karşı sokağa çıkın!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Manchester City Teknik Direktörü ve futbol dünyasının efsane ismi Pep Guardiola, Filistin halkına yönelik saldırılara dikkat çekerek Barselona halkını İsrail'in uyguladığı soykırımı protesto etmeye çağırdı.

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre Guardiola, yaptığı açıklamada insanlığın gözleri önünde büyük bir trajedinin yaşandığını vurguladı: "Binlerce çocuğun öldüğü ve daha fazlasının ölebileceği bir soykırıma canlı olarak tanıklık ediyoruz. Gazze Şeridi harap olmuş durumda. İnsan kalabalıkları yiyecek, içme suyu ve ilaç olmadan amaçsızca dolaşıyor. Yalnızca örgütlü sivil toplum hayat kurtarabilir ve hükümetlere harekete geçmeleri yönünde baskı yapabilir."

Ünlü teknik adam, 4 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de Barselona'da yapılacak büyük dayanışma yürüyüşüne katılım çağrısında bulundu: "Soykırımın sona ermesini talep etmek için Jardinets de Gràcia sokaklarında sel olup akacağız."