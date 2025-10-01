CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Villarreal 2-2 Juventus (MAÇ SONUCU ÖZET)

Villarreal 2-2 Juventus (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dev turnuvada 2. hafta maçında Villarreal ile Juventus karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın forma terlettiği maç 2-2'lik skorla beraberlikle tamamlandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 00:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Villarreal 2-2 Juventus (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında Villarreal ile Juventus kozlarını paylaştı.

Villarreal'in ev sahibi olduğu karşılaşma 2-2'lik skorla beraberlikle sona erdi. Bu mücadelede milli futbolcumuz Kenan Yıldız 80 dakika forma terletti.

Karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 18. dakikada Mikautadze ve 90. dakikada Veiga kaydetti.

Juventus'un gollerini ise 49. dakikada Gatti ve 56. dakikada Conceiçao attı.

Maçın ardından Villarreal 1 puanla 26. sırada bulunuyor.

Juventus ise 2 puanla 23. sırada yer alıyor.

"F.Bahçe favoriler arasında!"
Casper - REKLAM
DİĞER
Galatasaray yönetiminden futbolculara büyük müjde! Beşiktaş derbisi öncesi açıklandı...
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Alarm verildi: İsrail'in yasadışı fiziki müdahalesi başladı
Tedesco'dan Duran açıklaması! "Dönmek istiyor ama..."
"G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Önemli olan kazanmaktı!" "Önemli olan kazanmaktı!" 23:46
Ederson'a milli davet! Ederson'a milli davet! 23:19
Bahçeşehir Romanya'da kazandı! Bahçeşehir Romanya'da kazandı! 21:56
Newcastle Belçika'da rahat kazandı! Newcastle Belçika'da rahat kazandı! 21:50
Karabağ Kopenhag'ı devirdi! Karabağ Kopenhag'ı devirdi! 21:38
Beşiktaş GAİN mağlup başladı! Beşiktaş GAİN mağlup başladı! 21:21
Daha Eski
"F.Bahçe favoriler arasında!" "F.Bahçe favoriler arasında!" 21:07
G.Saray'dan Jota paylaşımı G.Saray'dan Jota paylaşımı 19:49
Liverpool'da Alisson Becker şoku! Liverpool'da Alisson Becker şoku! 19:03
Süper Lig'den 11 takım PFDK'ye sevk edildi! Süper Lig'den 11 takım PFDK'ye sevk edildi! 17:54
Fenerbahçe'de Nice maçı hazırlıkları tamam! Fenerbahçe'de Nice maçı hazırlıkları tamam! 17:52
Iordanescu'dan Samsunspor'a büyük övgü! Iordanescu'dan Samsunspor'a büyük övgü! 17:49