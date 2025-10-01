Villarreal 2-2 Juventus (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında Villarreal ile Juventus kozlarını paylaştı.
Villarreal'in ev sahibi olduğu karşılaşma 2-2'lik skorla beraberlikle sona erdi. Bu mücadelede milli futbolcumuz Kenan Yıldız 80 dakika forma terletti.
Karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 18. dakikada Mikautadze ve 90. dakikada Veiga kaydetti.
Juventus'un gollerini ise 49. dakikada Gatti ve 56. dakikada Conceiçao attı.
Maçın ardından Villarreal 1 puanla 26. sırada bulunuyor.
Juventus ise 2 puanla 23. sırada yer alıyor.