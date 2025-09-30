Luis Enrique: Ben bir Barça fanıyım

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak olan PSG'de teknik direktör Luis Enrique, maç öncesi açıklamalar yaptı.

İspanyol devini evi olarak gördüğünü belirten İspanyol teknik adam, "Barcelona'yı izlemeyi seviyorum. Onların ortaya koydukları performansı seviyorum. Beni biliyorsunuz, ben bir Barça fanıyım. Barcelona maçlarını takip ediyorum. Orası benim evim. 8 yıl oyuncu olarak, altyapıdan A Takıma kadar 6 yıl da teknik direktör olarak çalıştım." dedi.

Pedri hakkında konuşan deneyimli teknik direktör, "Pedri bana Harry Potter gibi geliyor. Umarım, yarın asasını bize karşı getirmez." ifadelerini kullandı.