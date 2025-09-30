CANLI SKOR ANA SAYFA
İspanya'da başına darbe alan 19 yaşındaki kaleci hayatını kaybetti!

İspanya'da başına darbe alan 19 yaşındaki kaleci hayatını kaybetti!

İspanya 3. bölgesel futbol liginde oynanan maçta başına darbe alan 19 yaşındaki kalecinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 14:11
İspanya'da başına darbe alan 19 yaşındaki kaleci hayatını kaybetti!

CD Colindres'in kalecisi Raul Ramirez, 27 Eylül'de Revilla'ya karşı oynadıkları maçın 60. dakikasında rakip futbolcuyla çıktığı hava topunda aldığı darbe sonucunda bilincini kaybetti.

İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından sahada yapılan ve sonrasında ambulans ile hastaneye götürülen genç kalecinin tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Cantabria Futbol Federasyonu ile CD Colinders başta olmak üzere birçok bölgesel futbol kulübü, Ramirez'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

