Rennes-Lens maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Rennes-Lens maçı, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Maç öncesi taraftarlar, "Rennes-Lens maçı saat kaçta başlayacak?", "Rennes-Lens hangi kanalda canlı yayınlanacak?" ve "Rennes-Lens kadrosu ile muhtemel 11'leri nasıl olacak?" sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

RENNES - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rennes-Lens maçı 28 Eylül 2025 Pazar 21:45'te başlayacak.

RENNES LENS MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma BeIN Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak. Stade Rennais-Racing Club de Lens maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Rennes'in muhtemel ilk 11'i: Samba; Brassier, Jacquet, Rouault; Camara, Blas, Cisse, S. Fofana, Merlin; Lepaul, Embolo

Lens'in muhtemel ilk 11'i: Riser; Gradit, Baidoo, Sarr; Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol; Thuavin, Said; R.Fofana