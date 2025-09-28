CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Rennes-Lens maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Rennes-Lens maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’in heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan Rennes-Lens maçı, taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Ligue 1'de aralarında sadece bir puan farkı bulunan iki takım bu sezon ilk kez karşı karşıya gelecek. Rennes, Pazar günü (bugün) Roazhon Park'ta Lens'i konuk edecek. Peki, Rennes-Lens maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 14:02
Rennes-Lens maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Rennes-Lens maçı, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Maç öncesi taraftarlar, "Rennes-Lens maçı saat kaçta başlayacak?", "Rennes-Lens hangi kanalda canlı yayınlanacak?" ve "Rennes-Lens kadrosu ile muhtemel 11'leri nasıl olacak?" sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

RENNES - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rennes-Lens maçı 28 Eylül 2025 Pazar 21:45'te başlayacak.

RENNES LENS MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma BeIN Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak. Stade Rennais-Racing Club de Lens maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Rennes'in muhtemel ilk 11'i: Samba; Brassier, Jacquet, Rouault; Camara, Blas, Cisse, S. Fofana, Merlin; Lepaul, Embolo

Lens'in muhtemel ilk 11'i: Riser; Gradit, Baidoo, Sarr; Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol; Thuavin, Said; R.Fofana

