Liverpool-Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Lig Kupası CANLI

Ziraat Türkiye Kupası
İngiltere Lig Kupası 3. turunda Liverpool ile Southampton karşı karşıya gelecek. Premier Lig'in son şampiyonunun yer alacağı turda, hata yapmak istemeyen Arne Slot'un öğrencileri kupada ilerlemenin hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi ekibin kazanacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Liverpool-Southampton maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırıyor. Peki, Liverpool-Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 15:01
Liverpool-Southampton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere futbolunun heyecan verici organizasyonlarından Lig Kupası, 3. tur maçlarıyla sahne alıyor. Bu turda Premier Lig'in güçlü temsilcisi Liverpool, Southampton ile kozlarını paylaşacak. Turun en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan bu mücadelede iki takım da hata yapmadan adını bir üst tura yazdırmanın planlarını yapıyor. Arne Slot'un sahne alacağı taktik mücadelesinde kimin kazanacağı merak ediliyor. Peki, Liverpool-Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL-SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası 3. turunda oynanacak Liverpool-Southampton maçı 23 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Anfield'da oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

LIVERPOOL-SOUTHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Leoni, Gomez, Robertson; Nyoni, Endo; Ngumoha, Jones, Chiesa; Isak

Southampton: McCarthy; Edwards, Wood, Stephens; Roerslev, Fraser, Downes, Charles, Manning; Stewart, Archer



