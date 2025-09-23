Ballon D'or'u kim aldı? | 2025 Ballon d'Or ödülünün sahibi kimdir? Ousmane Dembele biyografisi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

BALLON D'OR'U KİM ALDI? | Futbolun en iyilerinin seçildiği Ballon D'or bu yıl da sahibini buldu. Futbolseverlerin her yıl merakla beklediği prestijli organizasyon, 22 Eylül Pazartesi akşamı Paris'te düzenlendi. Aday listesine Bellingham, Mbappe, Vinicius Jr., Lamine Yamal gibi güçlü isimler yer alırken 2025'in en yetenekli futbolcusu, 30 aday arasından uluslararası gazeteciler, milli takım teknik direktörleri ve kaptanların oylarıyla belirlendi. İşte 2025 Ballon S'or ödülünün sahibi...

2025 BALLON D'OR ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ KİM?

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Ousmane Dembele kazandı. Oylamada Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Lamine Yamal ikinci, PSG'nin Portekizli oyuncusu Vitinha üçüncü sırayı aldı. En iyi kadın futbolcu ödülüne ise üst üste üçüncü kez İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldızı Aitana Bonmati layık görüldü.

OUSMANE DEMBELE KİMDİR? BİYOGRAFİSİ VE FUTBOL KARİYERİ

15 Mayıs 1997'de Fransa Vermon'da doğan Masour Ousmane Dembélé Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain takımında forvet pozisyonunda görev yapmaktadır. Moritanya, Senegal ve Mali kökenli futbolcu, profesyonel kariyerine 2014 yılında Rennes II kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Rennes, Borussia Dortmund, Barcelona kulüplerinde oynadı. 2017 yılında 105+40 milyon € karşısında FC Barcelona takımına transfer oldu.

ÇOCUKLUK YILLARINDA BAŞLAYAN KARİYER

Dembélé'nin futbol macerası, çocukken Évreux FC 27'de başladı. 2010'da Stade Rennais'in (Rennes) altyapısına katılarak profesyonel yola adım attı. 2014'te Rennes II'de (rezerv takım) profesyonel oldu ve 2015-2016 sezonunda A takıma yükseldi. Ligue 1'de 6 Eylül 2015'te Angers maçında debut yaptı. O sezon 26 maçta 12 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti, Fransa'nın en parlak genç yeteneklerinden biri olarak görüldü.

OUSMANE DEMBELE OYNADIĞI TAKIMLAR

Dembélé, kariyerinde dört büyük kulüpte forma giydi. Her transferi büyük beklentilerle gerçekleşti, ancak sakatlıklar bazen gölge düşürdü:Rennes (2014-2016): Altyapıdan A takıma geçişiyle parladı. 50 maçta 25 gol attı, Avrupa'nın radarına girdi.

Borussia Dortmund (2016-2017): 15 milyon Euro'ya transfer oldu. Bundesliga'da 50 maçta 16 gol ve 20 asist yaparak DFB-Pokal'ı (Almanya Kupası) kazandı. Hızı ve teknik becerisiyle "yeni Neymar" lakabını aldı.

FC Barcelona (2017-2023): 105 milyon Euro + 40 milyon bonusla (Neymar'ın yerini doldurmak için) geldi – o dönemki en pahalı genç transferlerden biri. La Liga'da 185 maçta 40 gol attı, 2 La Liga şampiyonluğu (2017-18, 2018-19), 1 Copa del Rey (2020-21) ve 1 İspanya Süper Kupası (2023) kazandı. Ancak hamstring ve kas sakatlıkları yüzünden 100'den fazla maç kaçırdı, eleştirilere maruz kaldı.

Paris Saint-Germain (PSG, 2023-günümüz): 50.4 milyon Euro'ya döndüğü Fransa'da kariyerinin zirvesini yaşadı. 2024-25 sezonunda 49 maçta 33 gol ve 15 asist yaparak Ligue 1 gol kralı oldu. PSG ile continental treble (Ligue 1, Coupe de France, UEFA Şampiyonlar Ligi) kazandı; ayrıca Trophée des Champions ve UEFA Süper Kupa zaferleri ekledi. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale çıkıp gümüş madalya aldı. Toplam kulüp istatistikleri: 265+ maç, 81+ gol.