CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifasını veriyor!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifasını veriyor!

Üst üste yaşanan hakem skandallarının ardından eleştirilerin hedefinde olan isimlerden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, istifasını sunarak görevi bırakma kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 09:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifasını veriyor!

Süper Lig'in henüz 6. haftası biterken peş peşe yaşanan hakem skandallarının ardından bütün gözler MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya dönmüştü. Hem TFF hem de kamuoyu nezdinde artık hiçbir güveni kalmayan Gündoğdu'nun da Türk hakemliğinin önünü açmak için istifa edeceği bildirildi. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Gündoğdu ile özel bir görüşme yaptığı ve istifasını kabul edeceği öğrenildi. Bilindiği gibi Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında da fahiş hakem hataları yapılmış her iki kulüp de MHK'ye ateş püskürmüştü. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç "MHK Başkanı görevi kendi isteği ile bıraksın. Yoksa sonu çok kötü olacak" açıklamasını yapmıştı. 2021/22 sezonunda 6 ay MHK Başkanlığı yapan Gündoğdu, 23 Temmuz 2024 tarihinde ikinci kez koltuğu oturmuştu.

İŞİNİN BİTTİĞİ TEBLİĞ EDİLECEK

Hatalı kararlarıyla Trabzon-G.Antep maçına damga vuran Arda Kardeşler'i TFF'ye çağıran Hacıosmanoğlu, bugün 37 yaşındaki hakemin biletini kesecek. Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmada hakem Arda Kardeşler'in kararları gündeme damga vurmuş, bordomavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, "Bu arkadaşımızın Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!'' tepkisini göstermişti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da karşılaşmanın ardından yaşananların kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı. 37 yaşındaki tecrübeli hakemin bugün Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezine davet edilip ifadesinin alınacağı bildirildi. Yapılan hatalara artık tahammülü kalmayan Başkan Hacıosmanoğlu'nun, Arda Kardeşler'e hakemliğinin sonlandırıldığını tebliğ edeceği öğrenildi. Hakemlik kariyerine 2009'da başlayan tecrübeli düdük, ilk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıktı. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev yapıyordu.

Maçın ardından dikkat çeken eleştiri!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Tuğba Ekinci ile Ayberk Manay mahkemelik oldu! Klip krizi hakaret davasına dönüştü! Mahkeme “zorla getirme” kararı verdi
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
F.Bahçe'de Ali Koç dönemi sona erdi!
F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maçın ardından dikkat çeken eleştiri! Maçın ardından dikkat çeken eleştiri! 08:51
Bugünkü maçlar 22 Eylül Pazartesi Bugünkü maçlar 22 Eylül Pazartesi 08:20
Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! 00:25
Ferdi'ye büyük onur! Kariyerinde bir ilki yaşadı Ferdi'ye büyük onur! Kariyerinde bir ilki yaşadı 00:25
Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! 00:25
Tedesco: F.Bahçe taraftarından özür diliyorum! Tedesco: F.Bahçe taraftarından özür diliyorum! 23:59
Daha Eski
F.Bahçe Kasımpaşa'da 2 puan bıraktı! F.Bahçe Kasımpaşa'da 2 puan bıraktı! 23:59
G.Saray'a Osimhen müjdesi! G.Saray'a Osimhen müjdesi! 23:59
F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle! F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle! 23:59
F.Bahçe taraftarından futbolculara tepki! F.Bahçe taraftarından futbolculara tepki! 23:59
F.Bahçe'de Ali Koç dönemi sona erdi! F.Bahçe'de Ali Koç dönemi sona erdi! 23:59
Kasımpaşa 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... Kasımpaşa 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... 23:59