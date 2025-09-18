CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Eric Cantona'dan FIFA ve UEFA'ya İsrail tepkisi! "Onları cezalandırmanın zamanı geldi"

Eric Cantona'dan FIFA ve UEFA'ya İsrail tepkisi! "Onları cezalandırmanın zamanı geldi"

Son dakika spor haberleri: Fransız eski futbolcu Eric Cantona, FIFA ve UEFA'nın İsrail'in Avrupa müsabakalarına katılmasına izin vermesine tepki gösterdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 20:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eric Cantona'dan FIFA ve UEFA'ya İsrail tepkisi! "Onları cezalandırmanın zamanı geldi"

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ve dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı "Together for Palestine" (Filistin için bir arada) konserinde Gazze'deki insani yardım çalışmaları için yaklaşık 1,5 milyon sterlin bağış toplandı.

İngiliz müzisyen Brian Eno tarafından Londra'daki OVO Arena Wembley'de düzenlenen ve 12 binden fazla kişinin katıldığı konserde dünyaca ünlü sanatçıların yanı sıra Filistinli sanatçılar da sahne aldı.

Konserde açıklamalarda bulunan Fransız futbol efsanesi Eric Cantona, FIFA ve UEFA'nın İsrail'in müsabakalara katılmasına izin vermesini kınayarak, "İsrail'i küresel futbol arenasından cezalandırma zamanı geldi. Rusya, Ukrayna'yı işgal ettikten 4 gün sonra FIFA ve UEFA onları cezalandırdı. Soykırım olarak tanımlanan bu saldırı başladığından bu yana 716 gün geçti, İsrail hala futbolun bir parçası." ifadelerini kullandı.

REKLAM - Türk Telekom
Mourinho'dan şok açıklama: F.Bahçe'ye giderek hata yaptım
DİĞER
Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'ye ağır salvo! "F.Bahçe'ye gitmem hataydı, kendi seviyeme geri döndüm..."
Başkan Erdoğan BM Zirvesi öncesi Abbas'ı kabul etti! Öncelik Gazze'de acil ateşkes... "İslam dünyası İsrail'e karşı bir ve beraber olmalı"
Benfica'da Mourinho dönemi resmen başladı!
Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karadeniz derbisinde 52 Orduspor turladı! Karadeniz derbisinde 52 Orduspor turladı! 18:57
Beşiktaş kafilesi İzmir'e ulaştı Beşiktaş kafilesi İzmir'e ulaştı 18:41
Mourinho'dan şok açıklama: F.Bahçe'ye giderek hata yaptım Mourinho'dan şok açıklama: F.Bahçe'ye giderek hata yaptım 18:16
Fırtına'nın G. Antep FK mesaisi sürdü! Fırtına'nın G. Antep FK mesaisi sürdü! 17:46
12 Dev Adam'dan büyük sıçrama 12 Dev Adam'dan büyük sıçrama 17:19
Albayrak Frankfurt-Galatasaray maçını izlemeye gitti Albayrak Frankfurt-Galatasaray maçını izlemeye gitti 17:09
Daha Eski
Yapay zeka tahmin etti! Süper Lig şampiyonu... Yapay zeka tahmin etti! Süper Lig şampiyonu... 16:50
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! 16:42
Antalyaspor'un yeni isimleri! Antalyaspor'un yeni isimleri! 16:10
Beşiktaş'tan Serkan Reçber için açıklama! Beşiktaş'tan Serkan Reçber için açıklama! 15:21
Onana: F.Bahçe maçı... Onana: F.Bahçe maçı... 15:13
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! 15:10