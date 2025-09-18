Eric Cantona'dan FIFA ve UEFA'ya İsrail tepkisi! "Onları cezalandırmanın zamanı geldi"

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ve dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı "Together for Palestine" (Filistin için bir arada) konserinde Gazze'deki insani yardım çalışmaları için yaklaşık 1,5 milyon sterlin bağış toplandı.

İngiliz müzisyen Brian Eno tarafından Londra'daki OVO Arena Wembley'de düzenlenen ve 12 binden fazla kişinin katıldığı konserde dünyaca ünlü sanatçıların yanı sıra Filistinli sanatçılar da sahne aldı.

Konserde açıklamalarda bulunan Fransız futbol efsanesi Eric Cantona, FIFA ve UEFA'nın İsrail'in müsabakalara katılmasına izin vermesini kınayarak, "İsrail'i küresel futbol arenasından cezalandırma zamanı geldi. Rusya, Ukrayna'yı işgal ettikten 4 gün sonra FIFA ve UEFA onları cezalandırdı. Soykırım olarak tanımlanan bu saldırı başladığından bu yana 716 gün geçti, İsrail hala futbolun bir parçası." ifadelerini kullandı.