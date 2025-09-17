CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE!

GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE!

Ziraat Türkiye Kupası’nda ikinci tur heyecanı başlıyor. Futbolseverlerin merakla takip ettiği GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor maçı, kupa mücadelesinde önemli karşılaşmalardan biri olacak. Peki, GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 12:50
GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE!

Ev sahibi avantajına sahip olan GMG Kastamonuspor, kendi seyircisi önünde sahaya çıkacak. Takım, kupada üst tura yükselerek hem moral bulmak hem de lig öncesi önemli bir çıkış yakalamak istiyor. GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor maçı, bu nedenle Kastamonu'da yoğun ilgiyle karşılanıyor. Peki, GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor maçı canlı takip etmek için tıklayınız.

GMG KASTAMONUSPOR-FATSA BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kastamonu temsilcisi GMG Kastamonuspor ile Fatsa Belediyespor, kupada bir üst tura çıkmak için sahaya çıkıyor. Kritik mücadele, 17 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te Kastamonu Gazi Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemliğini Erdem Temel yapacak. Yardımcı hakemler Volkan Esen ve Berkay Dinizz, dördüncü hakem ise Şevket Teker olacak.

GMG KASTAMONUSPOR-FATSA BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadelenin canlı yayın bilgisi ise henüz açıklanmadı. Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

GMG KASTAMONUSPOR-FATSA BELEDİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

4
