Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması

Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacakları maç öncesi açıklamalar yaptı.

İşte genç teknik adamın sözleri:

Onlardan isim olarak tanınmamış vaziyette olabiliriz. Belki bu açıdan 1-0 geride başlıyoruz ama çok genç bir takımımız var. Oyuncularımız büyük gelişim gösterdi. Çok yoğun bir hafta bizi bekliyor.

"KADRO KALİTELERİ OLAĞANÜSTÜ"

Galatasaray çok olağanüstü bir takım. Çok tecrübeli isimlere sahipler. Topla oynamalarını engellememiz gerekiyor. İlkay ve Sane gibi çok iyi oyuncuları var. Derin toplar atabilen, çok zor bir ekip. Galatasaray; Osimhen, Sane, İlkay gibi çok mantıklı ve güçlü transferlere imza attı. Bu kalitede bir kadroya karşı oynayacağız ama açıkçası önceden onlara karşı özel bir hazırlık yapmadık.

"OSIMHEN'İN BİR ÖNEMİ YOK"

Osimhen'in oynayıp oynamayacağını göreceğiz. Olağanüstü bir forvet fakat Osimhen oynasın ya da oynamasın, bizim için pek fark etmez. Kim oynarsa oynasın, sonunda daha iyi takımın kazanması gerekiyor.

Icardi de kariyerinde çok önemli başarılar elde etmiş bir isim. Hafta sonunda attığı gol, ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gösterdi. Galatasaray'ı kalemizden uzak tutmamız lazım, çünkü her an her şeyi yapabilirler.

"BATSHUAYI BÖYLE SÖYLEDİ"

Michy Batshuayi'yi transfer ettiğimizde ona Galatasaray hakkında sorular sorduk. Oradaki atmosferin nasıl olduğunu, taraftarlarının nasıl olduğunu sorduk. Evimizde oynamak bizim için olumlu bir şey: bu çok önemli. Michy, Galatasaray taraftarlarının çok fanatik olduğunu söyledi.