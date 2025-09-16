CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol PFDK sevkleri açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor...

PFDK sevkleri açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, lig maçlarında kırmızı kart gören Orkun Kökçü ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra 7 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 22:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
PFDK sevkleri açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor...

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımlar ve oyuncuları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Samsunspor, Beşiktaş, Galatasaray, Konyaspor, Fenerbahçe: 'çirkin ve kötü tezahüratı'

- Kasımpaşa, Galatasaray, Çaykur Rizespor: 'talimatlara aykırı hareketi'

- Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe: 'saha olayları'

- Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü ve Trabzonsporlu futbolcu Okay Yokuşlu, 'kural dışı hareketi' nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

- Kasımpaşalı futbolcu Oğuzhan Efe Yılmaz, Başakşehir FK idarecisi Mesut Altan, Galatasaray Kulübü idarecisi Mustafa Önder, Galatasaray Kulübü görevlisi Utku Yurtbil, Kayserispor Kulübü idarecisi Kemal Onur Köroğlu, 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

- Kocaelisporlu futbolcu Can Keleş, 'sportmenliğe aykırı hareketi', Trabzonspor Kulübü Antrenörü Salih Tekke, 'talimatlara aykırı hareketi' ve 'hakaretleri' nedeniyle tedbirli olarak kurula gönderildi.

Hatayspor-Erciyes 38 FSK | CANLI
G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi rakibinin yıldızına teklif...
DİĞER
Şarkıcı Alya'dan biten aşka dair net açıklama! "Bir defteri kapatırsam tekrar açmam..."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu'ya sert tepki: Soykırım şebekesinin başkanının sözleri yok hükmündedir
İşte Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları!
F.Bahçe'de o isim başkan adaylığından çekildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın rakibi USG galibiyetle başladı! G.Saray'ın rakibi USG galibiyetle başladı! 22:04
İşte Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları! İşte Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları! 20:12
Hatayspor-Erciyes 38 FSK | CANLI Hatayspor-Erciyes 38 FSK | CANLI 19:35
Lewis Hamilton'dan Gazze için yardım çağrısı! Lewis Hamilton'dan Gazze için yardım çağrısı! 19:28
F.Bahçe Alanyaspor maçına hazır F.Bahçe Alanyaspor maçına hazır 19:21
Başkan Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti Başkan Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti 19:01
Daha Eski
F.Bahçe'de o isim başkan adaylığından çekildi! F.Bahçe'de o isim başkan adaylığından çekildi! 18:49
Ederson en sevdiği Türkçe kelimeyi açıkladı! Ederson en sevdiği Türkçe kelimeyi açıkladı! 18:40
Bodrum 3. tur biletini kaptı! Bodrum 3. tur biletini kaptı! 17:52
F.Bahçe'de Ecem Türker dönemi! F.Bahçe'de Ecem Türker dönemi! 16:39
Andre Onana'dan devre arası konuşması! Andre Onana'dan devre arası konuşması! 16:36
Beşiktaş tam gaz devam etti! Beşiktaş tam gaz devam etti! 16:16